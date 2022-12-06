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Критическая ситуация: в Новосибирске износ троллейбусного парка достиг 100%

Сегодня, 04:54
Фото: atas.info
Троллейбус, Новосибирск

В Новосибирске износ парка троллейбусов достиг почти 100%

Парк троллейбусов в Новосибирске к 1 октября был изношен на 98,84%, рассказали в пресс-службе мэрии.

По сообщению муниципалитета, в настоящий момент в парке находятся 272 троллейбусов, из которых используются только 200. Остальной общественный транспорт – в критическом состоянии.

Чтобы обновить парк, требуется купить минимум 241 троллейбусов. Стоимость одного – 29,5 млн рублей. Общая сумма на приобретение достигает 7,1 млрд рублей, пишет РБК.

Ранее «Горэлектротранспорт» разместил на сайте госзакупок о приобретении троллейбусов за 4,99 млрд рублей. Транспорт привезут в Новосибирск только к 30 ноября-2023. Это новые троллейбусы, которые соответствуют всем характеристикам. Итоги конкурса будут подведены 21 декабря. 

120 новых троллейбусов намерена купить мэрия Новосибирска
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Город
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