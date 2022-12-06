Критическая ситуация: в Новосибирске износ троллейбусного парка достиг 100%

Ранее «Горэлектротранспорт» разместил на сайте госзакупок о приобретении троллейбусов за 4,99 млрд рублей. Транспорт привезут в Новосибирск только к 30 ноября-2023. Это новые троллейбусы, которые соответствуют всем характеристикам. Итоги конкурса будут подведены 21 декабря.