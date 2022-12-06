Критическая ситуация: в Новосибирске износ троллейбусного парка достиг 100%

По сообщению муниципалитета, в настоящий момент в парке находятся 272 троллейбусов, из которых используются только 200. Остальной общественный транспорт – в критическом состоянии.
Чтобы обновить парк, требуется купить минимум 241 троллейбусов. Стоимость одного – 29,5 млн рублей. Общая сумма на приобретение достигает 7,1 млрд рублей, пишет РБК.
Ранее «Горэлектротранспорт» разместил на сайте госзакупок о приобретении троллейбусов за 4,99 млрд рублей. Транспорт привезут в Новосибирск только к 30 ноября-2023. Это новые троллейбусы, которые соответствуют всем характеристикам. Итоги конкурса будут подведены 21 декабря.