Льняное масло могут начать производить под Новосибирском

Выпуском льняного масла займется ООО «Русское масло». В июле директор «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов сообщал, что хочет заняться переработкой зерновых культур для клиентов, которые ранее покупали у них сырье. А в августе 2021-го он грезил о экспорте льняного масла в Китай.
Как пишет сайт infopro54.ru со ссылкой на Соколова, реализацией этого проекта займется новый цех в Татарске. Также новая компания, возможно, будет выпускать комбикорма в 2022-2023 годах.
Стоит отметить, АО «Новосибирскхлебопродукт» - одна из крупнейших компаний по производству пшеницы, льна и других зерновых, а также различных орехов. Она сотрудничает с Китаем, Турцией, Казахстаном, Ираном, Монголией.