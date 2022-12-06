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Льняное масло могут начать производить под Новосибирском

Сегодня, 02:42
Фото: 1MI
Льняное масло могут начать производить под Новосибирском
АО «Новосибирскхлебопродукт» планирует начать производство льняного масла для экспорта в Китай. Для этих целей компания открыла цех на базе новой компании в Татарске.

Выпуском льняного масла займется ООО «Русское масло». В июле директор «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов сообщал, что хочет заняться переработкой зерновых культур для клиентов, которые ранее покупали у них сырье. А в августе 2021-го он грезил о экспорте льняного масла в Китай.

Как пишет сайт infopro54.ru со ссылкой на Соколова, реализацией этого проекта займется новый цех в Татарске. Также новая компания, возможно, будет выпускать комбикорма в 2022-2023 годах.

Стоит отметить, АО «Новосибирскхлебопродукт» - одна из крупнейших компаний по производству пшеницы, льна и других зерновых, а также различных орехов. Она сотрудничает с Китаем, Турцией, Казахстаном, Ираном, Монголией.

#Алина Шефер#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область#Производство#Цех
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