Льняное масло могут начать производить под Новосибирском

Выпуском льняного масла займется ООО «Русское масло». В июле директор «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов сообщал, что хочет заняться переработкой зерновых культур для клиентов, которые ранее покупали у них сырье. А в августе 2021-го он грезил о экспорте льняного масла в Китай.