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НСО дополучит 140 млн рублей на ежемесячные выплаты при рождении ребенка

Сегодня, 14:13
Фото: Flickr
Комиссия Совфеда РФ по перераспределению бюджетных ассигнований решила выделить Новосибирской области дополнительные 140 млн рублей на выплату ежемесячных пособий при рождения ребенка.

«Принято решение направить (Новосибирской области - прим. ред.) дополнительно 52 млн рублей на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (...) Также дополнительно выделено 88,6 млн рублей на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка”, - цитирует пресс-служба правительства НСО первого зампреда Госдумы, депутата от региона Александра Жукова.

Он уточнил, что всего на выплаты при рождении третьего и последующих детей будет потрачено 1 млрд 817 млн рублей, первого ребенка - 3 млрд 635 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в бюджете Новосибирской области на 2023 год заложено более 50 млрд рублей на социальные выплаты и пособия

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#Общество#Дети#Выплаты#Россия#Новосибирская область
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