НСО дополучит 140 млн рублей на ежемесячные выплаты при рождении ребенка

«Принято решение направить (Новосибирской области - прим. ред.) дополнительно 52 млн рублей на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (...) Также дополнительно выделено 88,6 млн рублей на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка”, - цитирует пресс-служба правительства НСО первого зампреда Госдумы, депутата от региона Александра Жукова.