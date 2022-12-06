atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Одноклассники объявили юбилейную премию «Самый ОК»

Сегодня, 09:45
Фото: Одноклассники
Голосование за лучшие фильм, сериал, шоу, хит в "Одноклассниках"
В социальной сети началось голосование за лучшие фильм, сериал, шоу, хит, а также блог 2022 года.

Голосование за номинантов 5-й премии «Самый ОК» стартовало 5 декабря – оно доступно в специальном мини-приложении. Пользователи могут отдать свой голос за то, что им полюбилось в 2022 году. Завершится голосование 15 декабря в 12:00 по московскому времени, а победителей объявят в специальном выпуске собственного онлайн-шоу «ОК на связи!».

В каждой номинации – топ-5 популярного контента в своей категории у пользователей ОК в 2022 году. Главное условие номинации – контент должен быть представлен в соцсети. Это может быть трейлер фильма, премьерный эпизод сериала или шоу, блог или музыкальный трек.

Специально для премии Одноклассники выбрали фильмы, сериалы и шоу с наибольшим количеством упоминаний в соцсети с 5 декабря 2021 года по 5 декабря 2022 года. Претендентов в номинации «Трек года» определяли по количеству прослушиваний композиций в ОК. Номинантов в «Блог года» – по сумме реакций на контент в соцсети за аналогичный период. На основе этих данных были составлены шорт-листы в номинациях: «Сериал», «Шоу», «Трек», «Блог» и «Фильм». Номинация «Блог года» в этом году вернулась в премию.

ОК подведут итоги голосования 15 декабря. Лауреаты получат специальный значок на весь контент своей официальной группы в ОК с символикой премии, а также памятные статуэтки.

Номинанты премии «Самый ОК»

«Фильм года»:

«Молодой человек», «Ника», «Аманат», «Сердце пармы», «Многоэтажка»

«Хит года»:

ALEKS ATAMAN, FINIK, «Снежинки» Ольга Серябкина, «Бывшие» ANNA ASTI, «По барам» Artik & Asti, «Гармония»Kamazz, «Как ты там»

«Сериал года»:

«Оффлайн», «Жиза», «Триггер 2», «Нулевой пациент», «Тетя Марта»

«Шоу года»:

«Ты супер!», «Импровизация», «Песни от всей души», «Битва поколений», «Голос. Дети»

«Блог года»:

«Оскар и Плюша», «Просто с Марией», «Популярная наука», «Неугомонная», «Варламов».

#Общество#Культура#Россия#Соцсети#Фильм#Конкурс
Подпишитесь
"Соляной король" России покушается на мусор в Новосибирске, а "ВИС" – в Оренбурге
Сегодня, 09:59
Кто такой депутат горсовета Новосибирска Георгий Андреев
Вчера, 00:01
Депутаты Горсовета Новосибирска предлагают сократить траты на военные нужды
Вчера, 09:10
Топ дел на контроле Бастрыкина в Новосибирске: причины пристального внимания к НСО
Вчера, 07:45
Внешнего управляющего "Экологии-Новосибирск" определят методом случайной выборки
Вчера, 10:28
Новый МРОТ с 1 января 2023 в Новосибирской области: как изменились цифры
Вчера, 09:46