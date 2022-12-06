Судя по статистике, за последние 11 месяцев скончались 35 016 человек. Родились 24 778 младенцев.
В ноябре родились 2 140 новорожденных. Выяснилось, что детей появилось на свет больше, чем в октябре. В прошлом месяце были рождены 2 262 ребенка.
Количество смертей в Новосибирске увеличилось. Всего умерли 2 980 сибиряков. В октябре было на 19 смертей меньше, чем в ноябре.
Напомним, что количество бракосочетаний увеличилось на фоне частичной мобилизации. 2467 пар решились сочетаться узами брака в ноябре этого года.
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