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Смерти стало больше в Новосибирске

Сегодня, 01:42
Фото: 1MI
В октябре умерло меньше человек

В Новосибирске увеличилось количество смертей в ноябре-2022

В Новосибирской области смертность превысила рождаемость в ноябре-2022, о чем свидетельствуют данные регионального управления ЗАГС.

Судя по статистике, за последние 11 месяцев скончались 35 016 человек. Родились 24 778 младенцев.

В ноябре родились 2 140 новорожденных. Выяснилось, что детей появилось на свет больше, чем в октябре. В прошлом месяце были рождены 2 262 ребенка.

Количество смертей в Новосибирске увеличилось. Всего умерли 2 980 сибиряков. В октябре было на 19 смертей меньше, чем в ноябре.

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Напомним, что количество бракосочетаний увеличилось на фоне частичной мобилизации. 2467 пар решились сочетаться узами брака в ноябре этого года.  

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирская область
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