Сергей Черный максимально избегает публичности. Он родился в 1969 году в Казахстане, в 1992-м закончил Оренбургский сельскохозяйственный институт по специальности "инженер-механик" и тогда же занялся бизнесом. Во второй половине 90-х ему удалось стать одним из ведущих финансистов в Оренбургской нефтяной акционерной компании. Вероятно, тут он и смог заработать стартовый капитал и в начале 2000-х, при поддержке знакомых в региональной власти начинает самостоятельную бизнес-деятельность. Продвижение на "соляном" рынке Черный начал с силового блока. Одними из первых его компаний стали ЧОП "Бассоль" и ЧОП "Илецсксоль". Его партнерами по многим проектам являются крупные оренбургские предприниматели Сергей Левин и Арам Екавян.