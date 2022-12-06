Сергей Черный – генеральный директор и один из главных бенефициаров компании "Руссоль" из Оренбурга. Это главный производитель технической и пищевой соли в России, в 2021 году выручка "Руссоли" составила 9,3 млрд рублей, чистая прибыль - 2,3 млрд рублей. До июля 2022 года единственным владельцем "Руссоли" была кипрская оффшорная компания RusSalt Ltd, затем международная компания общество с ограниченной ответственностью "Руссоль Лимитед", зарегистрированная на острове Русский в Приморском крае. Специальный административный район на острове Русский был специально создан для "деофшоризации" зарубежных компаний, подконтрольных российским бизнесменам.
Кроме того, Черному принадлежит более 50% акций ООО "Природа" – регионального оператора по обращению с отходами в Оренбургской области, он контролирует ООО "Экоспутник", которое в регионе занимается переработкой вторсырья. Так же Черный является совладельцем "Вестинтербанка" с долей 9.96%. Сейчас финансовая организация находится в процессе банкротства.
И наконец, миллиардер из Оренбурга указан бенефициаром ООО "Орбита". Компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей была учреждена 31 октября 2022 года, судя по всему, специально для участия в конкурсе на строительство мусорных полигонов в Новосибирской области. В качестве потенциального участника "мусорной концессии" "Орбита" подала заявку как Левобережный (Верх-Тула), так и Правобережный (Раздольное) полигоны.
Сергей Черный максимально избегает публичности. Он родился в 1969 году в Казахстане, в 1992-м закончил Оренбургский сельскохозяйственный институт по специальности "инженер-механик" и тогда же занялся бизнесом. Во второй половине 90-х ему удалось стать одним из ведущих финансистов в Оренбургской нефтяной акционерной компании. Вероятно, тут он и смог заработать стартовый капитал и в начале 2000-х, при поддержке знакомых в региональной власти начинает самостоятельную бизнес-деятельность. Продвижение на "соляном" рынке Черный начал с силового блока. Одними из первых его компаний стали ЧОП "Бассоль" и ЧОП "Илецсксоль". Его партнерами по многим проектам являются крупные оренбургские предприниматели Сергей Левин и Арам Екавян.
Черный известен и как крупный меценат – он пожертвовал более 1 млрд рублей на строительство в Оренбурге областной инфекционной больницы, за счет инвестиций "Руссоли" в городе заработал Центр восточных единоборств, в планах – отремонтировать городской стадион "Динамо". А сыновья миллиардера занимаются деятельностью благотворительного фонда имени его жены Елены, который помогает нуждающимся детям.
При этом в немногочисленных интервью Сергей Черный с долей презрения отзывается о работе чиновников, идет ли речь об Оренбурге или других городах, где расположены предприятия "Руссоли". Ему приписывали губернаторские амбиции, но бизнесмен эти предположения отвергал.
"Я работаю в пяти областях – и я имею гораздо больше всего, чем пять губернаторов. Скажите мне, пожалуйста, зачем мне это?... Я себя не рассматриваю как региональный бизнесмен, давно уже федеральный. Здесь у меня просто офис находится, я завтра соберусь и уеду в Москву, как все мои товарищи, которые давно там живут. И у вас здесь не будет никого", - заявлял Черный в интервью изданию Eanews.ru.
По итогам прошлого года работу регионального оператора в Оренбургской области вряд ли можно назвать успешной. Регион постоянно испытывал проблемы с вывозом мусора с контейнерных площадок. Сергей Черный обвинил в проблемах власти, который установили тариф на вывоз мусора 81.05 рублей с человека, а по мнению бизнесмена, для нормальной работы ООО "Природа" он должен составлять на менее 124 рублей.
При этом над "мусорным бизнесом" "соляного короля" нависла угроза – по решению Роспотребнадзора в 2024 году в Оренбургской области должен быть закрыт последний из работающих мусорных полигонов. Еще в конце 2021 года ООО "Природа" подала в региональное правительство заявку на строительство мусоросжигающего завода по схеме частно-государственного партнерства.
Но в итоге в сентябре 2022 года министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурский объявил о том, что концессионером строительства завода станет группа "ВИС". Точное место строительства завода ещё не определено, но площадка будет под Оренбургом, сообщил Самбурский, подчеркнув, что завершение строительства намечено на конец 2024 года. После предполагается возведение еще одного аналогичного предприятия на востоке области.
Все это похоже на рокировку. ГК "ВИС", которая несколько лет была участником концессионного соглашения по строительству двух крупных полигонов в Новосибирской области, после разрыва договора в мае 2022 года больше не претендует на новосибирский мусор и заходит с проектом завода на "чужую территорию" в Оренбурге. В обмен на это Сергей Черный получает карт-бланш на действия в Новосибирске.
При этом финансовые возможности оренбургского бизнесмена явно значительно выше, чем у его конкурентов по конкурсу, МУП "Спецавтохозяйство" и АО "Новосибирский картонно-бумажный комбинат". Редакция Atas.info через окружение миллиардера передало просьбу об интервью относительно его планов в Новосибирской области. В ответ было сказано, что любые комментарии возможны только после подведения итогов конкурса на право заключения "мусорной концессии".
В материале использованы фотографии изданий orenburg.media и ural56.ru