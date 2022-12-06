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Posted 6 декабря 2022, 07:11

Published 6 декабря 2022, 07:11

Modified 6 декабря 2022, 07:21

Updated 6 декабря 2022, 07:21

Так выглядит граффити

В Новосибирске более 800 человек подписали петицию за сохранение мурала с врачом

6 декабря 2022, 07:11
Фото: atas.info. Так выглядит граффити
Новосибирцы создали петицию, чтобы сохранить мурал с врачом, который хочет закрасить мэрия. Граффити находится на доме по адресу ул.Фрунзе, 4.

Граффити размещено на фасаде дома по улице Фрунзе, 4. На рисунке изображен врач с золотым сердцем в руках. Художником стал мексиканец Трепо Паркер. Мурал символизирует любовь медиков к пациентам.

Мэрия хочет закрасить граффити, так как возникли проблемы с документами. Петицию против демонтажа произведения искусства подписали более 800 человек. За сохранность рисунка выступает и вице-мэр Анна Терешкова.

Новосибирцев сплотил мурал с врачом: почему им сложно спасти граффити от удаления
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Напомним, муниципалитет 29 ноября объявил общественное обсуждение по поводу судьбы мурала. Однако, форма голосования выбрана сложная и непрозрачная.  Горожане заподозрили власти в обмане. 

#Эмилия Губарева#Город#Мэрия
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