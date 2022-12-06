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В Новосибирске задыхающуюся 3-летнюю девочку спасли бойцы Росгвардии

Сегодня, 05:58
Фото: пресс-служба Росгвардии
Росгвардейцы в Новосибирске помогли мужчине довести 3-летнюю дочь до больницы
Неравнодушные росгвардейцы в Новосибирске пришли на помощь отцу, чья 3-летняя дочь внезапно начала задыхаться. Минуя пробки с включенными проблесковыми маяками, они оперативно доставили ребенка в больницу.

Во время несения патруля к сержантам Дмитрию Бастрикову и Алексею Кунгурцеву подошел мужчина, который рассказал, что его маленькая дочь в опасности. Внезапно у неё начались проблемы с дыханием. Девочку нужно срочно довести до больницы, но отец боялся опоздать из-за пробок. Руку помощи протянули сибиряку росгвардецы.

«Сотрудники вневедомственной охраны включили звуковой сигнал и проблесковые маяки на патрульном автомобиле и сопроводили мужчину с дочерью до медицинского учреждения. Ребенка своевременно передали врачам и, тем самым, спасли ей жизнь», - рассказала Atas.info пресс-секретарь Росгвардии Ольга Табатчикова.

Стоит отметить, не впервые новосибирские бойцы Росгвардии делают добрые дела, и не только для земляков. Этим летом они собрали в рамках гуманитарной помощи крупы, консервы, сладости, чай и другие продукты для жителей ЛНР и ДНР. 

Бойцы Росгвардии доставили гуманитарную помощь из Новосибирска в ЛНР
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Росгвардия
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