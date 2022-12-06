В Новосибирске задыхающуюся 3-летнюю девочку спасли бойцы Росгвардии

Во время несения патруля к сержантам Дмитрию Бастрикову и Алексею Кунгурцеву подошел мужчина, который рассказал, что его маленькая дочь в опасности. Внезапно у неё начались проблемы с дыханием. Девочку нужно срочно довести до больницы, но отец боялся опоздать из-за пробок. Руку помощи протянули сибиряку росгвардецы.
«Сотрудники вневедомственной охраны включили звуковой сигнал и проблесковые маяки на патрульном автомобиле и сопроводили мужчину с дочерью до медицинского учреждения. Ребенка своевременно передали врачам и, тем самым, спасли ей жизнь», - рассказала Atas.info пресс-секретарь Росгвардии Ольга Табатчикова.
Стоит отметить, не впервые новосибирские бойцы Росгвардии делают добрые дела, и не только для земляков. Этим летом они собрали в рамках гуманитарной помощи крупы, консервы, сладости, чай и другие продукты для жителей ЛНР и ДНР.