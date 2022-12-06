В Новосибирске задыхающуюся 3-летнюю девочку спасли бойцы Росгвардии

Во время несения патруля к сержантам Дмитрию Бастрикову и Алексею Кунгурцеву подошел мужчина, который рассказал, что его маленькая дочь в опасности. Внезапно у неё начались проблемы с дыханием. Девочку нужно срочно довести до больницы, но отец боялся опоздать из-за пробок. Руку помощи протянули сибиряку росгвардецы.