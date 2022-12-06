В Подмосковье в День добровольца самые активные волонтеры получили памятные награды

«Наши добровольцы всегда реагируют на вызовы времени. Сегодня это помощь нашей армии, семьям мобилизованных и людям Донбасса. Только за последние пару месяцев мы собрали нашим военнослужащим более 200 тонн помощи, и всё — благодаря активному участию добровольцев», — отметил зампредседателя правительства МО Вячеслав Духин.
Все организации и объединения, которые работают в Московской области, входят в состав регионального движения «Волонтеры Подмосковья», — это МГЕР, студенческие отряды, добровольческие народные организации «Волонтеры Победы», «Волонтеры культуры», «Волонтеры-медики» и «Делай», а также всероссийская команда спасения и муниципальный актив, сообщает newiz.ru.
За свою спасательную деятельность в День добровольца активисты ВСКС получили благодарственные письма от Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, вручила награды министр ведомства Екатерина Швелидзе. Ранее различными знаками отличия министерство наградило еще более 35 добровольцев.
Среди волонтеров, получивших благодарственные письма «за небезразличное отношение и своевременно оказанную помощь людям в рамках гуманитарной миссии на Донбассе», — Вячеслав Морозов, Анастасия Макарова, Роман Тюленев, Вероника Груздева и Анастасия Зубкова.
Министр Швелидзе также провела встречу с руководителями ресурсных центров развития и поддержки добровольчества Московской области, в ходе которой обсудили планы на 2023 год, проведение совместных мероприятий, взаимодействие с волонтерскими центрами и возможность организовывать крупные форумы для активистов.
Швелидзе подчеркнула, что ресурсные центры являются точками притяжения и опоры для волонтеров. По ее мнению, правительство должно создавать благоприятные условия для самореализации и развития. Также, по словам министра, необходимо рассказывать волонтерам о самой важной и актуальной помощи.
Вся информация о движении «Волонтеры Подмосковья», в том числе о том, как вступить в ряды добровольцев, какие добрые дела и акции сегодня проводят в Подмосковном регионе, какая конкретно помощь на данный момент необходима участникам СВО и их семьям, размещена на сайте volontermo.ru и в Telegram-канале t.me/volonter_mo.