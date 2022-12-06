В Подмосковье в День добровольца самые активные волонтеры получили памятные награды

Вся информация о движении «Волонтеры Подмосковья», в том числе о том, как вступить в ряды добровольцев, какие добрые дела и акции сегодня проводят в Подмосковном регионе, какая конкретно помощь на данный момент необходима участникам СВО и их семьям, размещена на сайте volontermo.ru и в Telegram-канале t.me/volonter_mo.