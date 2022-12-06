Вице-мэра Новосибирска временно отстранили от должности
Сегодня, 13:26
Фото: сайт мэрии Новосибирска
Временно отстраненный от должности Артем Скатов
Вице-мэр Новосибирска не может занимать пост до окончания расследования
Новосибирская прокуратура поддержала ходатайство следователя и решением Октябрьского районного суда вице-мэр Новосибирска Артем Скатов отстранен от занимаемой должности до окончания срока расследования.
Артему Скатову предъявили обвинение и осенью в отношении него было возбуждено уголовное дело. Поводом для этого стало заявление о клевете депутата Госдумы Дмитрия Савельева после публикации в одном из Telegram-каналов.
«Прокуратурой Октябрьского района Новосибирска поддержано ходатайство следователя о временном отстранении от должности заместителя мэра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ «Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, и подрывающих его репутацию, совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», — цитирует областную прокуратуру издание ТАСС.
Сам Скатов заявлял, что считает обвинения в клевете попыткой давления на городскую власть. Скатов курирует в мэрии департамент информационной политики и департамент связи и информатизации, — сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что следственный отдел Октябрьского отдела полиции, расследующий дело о клевете в адрес депутата Госдумы Дмитрия Савельева, предъявил обвинение вице-мэру Новосибирска Артему Скатову.