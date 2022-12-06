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Военных в форме не пустили на вечеринку студентов в Новосибирске

Сегодня, 07:38
Фото: 1MI
Мужчины пытались войти в клуб в военной форме, однако их не пустили из-за дресс-кода

В Новосибирске военных в форме не пустили в ночной клуб на вечеринку студентов

Военнослужащих в форме не пустили в ночной клуб в Новосибирске, аргументируя это тем, что в заведении существует дресс-код. Однако не все стороны приняли такое правило, изучаем подробности.

Инцидент произошел 4 декабря в ночном клубе «Бункер», располагающийся на улице Мусы Джалиля в Советском районе. На вечеринку хотели попасть военнослужащие в форме. Однако охранник молодых людей не пустил в ночное заведение по причине внешнего вида гостей.

По словам работника заведения, в клубе действует дресс-код для всех гостей. Нельзя войти даже тем, кто в спортивном костюме. К слову, такое правило работает во многих приличных клубах и барах Новосибирска. Однако военнослужащим не понравилось, что они не смогли попасть в клуб.

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Кроме этого, в этот вечер в заведении отдыхали только студенты на тематической закрытой вечеринке. Других посетителей внутрь не пускали. Еще одной причиной не пустить солдат стало то, что военные часто приходят в клуб и устраивают драки, сообщают «Вести Новосибирск». Однако мужчины сдаваться не стали и заявили, что сотрудники дискредитируют Вооруженные силы РФ.

Вице-спикер Заксобрания НСО Андрей Панферов, узнав об инциденте, заявил, что в клубе работают «барыги», а аргумент про форму – плевок в лицо государству. Панферов считает, что это повод прокурорской проверки.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Военные
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