Кроме этого, в этот вечер в заведении отдыхали только студенты на тематической закрытой вечеринке. Других посетителей внутрь не пускали. Еще одной причиной не пустить солдат стало то, что военные часто приходят в клуб и устраивают драки, сообщают «Вести Новосибирск». Однако мужчины сдаваться не стали и заявили, что сотрудники дискредитируют Вооруженные силы РФ.