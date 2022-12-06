Инцидент произошел 4 декабря в ночном клубе «Бункер», располагающийся на улице Мусы Джалиля в Советском районе. На вечеринку хотели попасть военнослужащие в форме. Однако охранник молодых людей не пустил в ночное заведение по причине внешнего вида гостей.
По словам работника заведения, в клубе действует дресс-код для всех гостей. Нельзя войти даже тем, кто в спортивном костюме. К слову, такое правило работает во многих приличных клубах и барах Новосибирска. Однако военнослужащим не понравилось, что они не смогли попасть в клуб.
Кроме этого, в этот вечер в заведении отдыхали только студенты на тематической закрытой вечеринке. Других посетителей внутрь не пускали. Еще одной причиной не пустить солдат стало то, что военные часто приходят в клуб и устраивают драки, сообщают «Вести Новосибирск». Однако мужчины сдаваться не стали и заявили, что сотрудники дискредитируют Вооруженные силы РФ.
Вице-спикер Заксобрания НСО Андрей Панферов, узнав об инциденте, заявил, что в клубе работают «барыги», а аргумент про форму – плевок в лицо государству. Панферов считает, что это повод прокурорской проверки.
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