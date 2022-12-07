Видеокомплекс распознавания лиц готовился как часть системы "Безопасный город", которая в полной мере должна была заработать к чемпионатам мира по волейболу и хоккею. Поэтому умные камеры можно считать наследием несостоявшихся чемпионатов. Система включает в себя 75 камер видеофиксации нарушений на дорогах. Все камеры работают по принципу биометрической идентификации и сверяют полученные снимки с базами полиции и ФСБ.