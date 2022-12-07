Попасть в объектив умной камеры в Новосибирске с 6 декабря можно в местах наибольшего скопления людей, а также в местах отдыха - в парках, на стадионах, в метро и на железнодорожных станциях, в военкоматах.
Видеокомплекс распознавания лиц готовился как часть системы "Безопасный город", которая в полной мере должна была заработать к чемпионатам мира по волейболу и хоккею. Поэтому умные камеры можно считать наследием несостоявшихся чемпионатов. Система включает в себя 75 камер видеофиксации нарушений на дорогах. Все камеры работают по принципу биометрической идентификации и сверяют полученные снимки с базами полиции и ФСБ.
Уже через два года количество камер в Новосибирске вырастет до 2000, кроме того, министерство цифрового развития в 2023 году планирует подключить к системе "Безопасный город" передачу данных с видеокамер, работающих на 150 муниципальных автобусах.
Камеры являются сдерживающим фактором для нарушителей, но иногда новосибирцы вытворяют перед камерами такое.