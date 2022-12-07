Банк «Открытие» запустил сервис по выдаче справок с усиленной электронной подписью

«Скорость и удобство работы для крупного бизнеса играют особенно важную роль, поэтому мы стремимся перевести большинство рутинных операций в онлайн-формат. Уже сейчас клиенты могут получить наиболее востребованные справки для предоставления контрагентам или в госорганы: об оборотах, остатках, наличии картотеки, открытых и закрытых счетах, об ограничениях на платежи, о наличии ссудной задолженности и другие. Цифровой формат получения финансовых услуг сэкономит время компании и сделает взаимодействие с банком более комфортным. Кроме того, мы помогаем корпорациям уменьшить бумажный документооборот и вместе заботимся об окружающей среде», – прокомментировал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие».