Грузовик устроил массовое ДТП с автобусами и 5 машинами в Новосибирске

По информации свидетелей, ДТП устроил зазевавшийся водитель грузовика. Он не смог перестроиться в ряду и на ходу протаранил «ГАЗель». При заносе они задели четыре легковушки, микроавтобус и городской автобус.
О пострадавших пока не сообщалось. Однако, судя по фотографиям из соцсетей с места аварии, многие автомобили сильно повреждены. Их владельцы стоят рядом, держась то за голову, то за руки и ноги, вероятно, кто-то из них получил травму.
На место уже вызвали экипаж ГИБДД по Новосибирску и скорую помощь.