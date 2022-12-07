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Грузовик устроил массовое ДТП с автобусами и 5 машинами в Новосибирске

Сегодня, 05:36
Фото: АСТ-54/ВК
Сразу 6 автомобилей столкнулись с грузовым контейнеровозом в Новосибирске
Сразу 6 автомобилей столкнулись с грузовым контейнеровозом в Первомайском районе Новосибирска утром 7 декабря. Массовая авария спровоцировала серьезную пробку, пишут очевидцы в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По информации свидетелей, ДТП устроил зазевавшийся водитель грузовика. Он не смог перестроиться в ряду и на ходу протаранил «ГАЗель». При заносе они задели четыре легковушки, микроавтобус и городской автобус.

О пострадавших пока не сообщалось. Однако, судя по фотографиям из соцсетей с места аварии, многие автомобили сильно повреждены. Их владельцы стоят рядом, держась то за голову, то за руки и ноги, вероятно, кто-то из них получил травму.

На место уже вызвали экипаж ГИБДД по Новосибирску и скорую помощь.

#Алина Шефер#ДТП#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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