Когда школьники уйдут на зимние каникулы в Новосибирске: названы даты

Этой зимой дети будут отдыхать около 14 дней. Многих отправят на каникулы уже 26 декабря.
«Образовательным учреждениям рекомендовано закончить уроки 26 декабря, а начать в понедельник, 9 января. Учащиеся должны отдыхать не менее 14 календарных дней, но точные даты могут варьироваться. Руководители школ в праве их сдвигать», - уточнили Atas.info в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Следующие каникулы ожидают детей только весной. Они уйдут отдыхать в конце марта, вероятно, с 27-го числа, а вернуться за парты в начале апреля.