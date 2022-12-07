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Когда школьники уйдут на зимние каникулы в Новосибирске: названы даты

Сегодня, 04:48
Фото: 1MI
Новосибирские школьники уйдут на зимние каникулы в конце декабря

Названы даты зимних каникул в школах Новосибирской области

Школьники из Новосибирской области уйдут на зимние каникулы за несколько дней до Нового года-2023. О том, сколько они продлятся, рассказали в мэрии.

Этой зимой дети будут отдыхать около 14 дней. Многих отправят на каникулы уже 26 декабря.

«Образовательным учреждениям рекомендовано закончить уроки 26 декабря, а начать в понедельник, 9 января. Учащиеся должны отдыхать не менее 14 календарных дней, но точные даты могут варьироваться. Руководители школ в праве их сдвигать», - уточнили Atas.info в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Следующие каникулы ожидают детей только весной. Они уйдут отдыхать в конце марта, вероятно, с 27-го числа, а вернуться за парты в начале апреля.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа#Новогодние каникулы
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