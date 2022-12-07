Кузнецов: Зимний сезон в Подмосковье запомнится семейными мероприятиями

Министр сообщил, что в текущем году организаторами сделан акцент на камерные и семейные форматы. Об этом пишет newizv.ru.
Гостеатрами РФ будут поставлены не менее сотни новогодних представлений, а муниципальными — свыше 300. Не менее 3000 мероприятий состоятся в ДК Подмосковья. Спектакли в первую очередь рассчитаны на семьи с детьми. Такой акцент стал определяющим при разработке праздничной программы, пояснил Кузнецов.
Чиновник добавил, что главный вектор 2022 года — это не массовые гуляния и шоу, а традиции, семейные и детские представления. Заведения культуры Московского региона поддерживают соответствующую линию. Там будет создана душевная и располагающая атмосфера. Речь идет о музеях, парках и театрах. Организаторы подготовят разные программы.
По словам директора музея «Новый Иерусалим» Анны Антипенко, их гости в рамках программы «Зима в Подмосковье» смогут ознакомиться с особыми проектами. С девятого декабря в стенах музея откроется выставка «Под знаком Рубенса». Гости смогут посмотреть 67 картин популярных фламандских художников 17-го века. Главным экспонатом выступит полотно Питера Пауля Рубенса. Его ранее в России ни разу не выставляли.
Начальник проекта «Ледниковый период» Илья Авербух сообщил о 29 бесплатных спектаклях на льду. Актерами станут ведущие отечественные фигуристы. Представления можно будет увидеть зимой в парках 25 городских округов Московской области. Авербуху не терпится пообщаться с гостями представлений. В Домодедовском парке «Елочки» 10 декабря пройдет первый спектакль.
Руководитель Музейно-храмового комплекса Вооруженных Сил Российской Федерации Владислав Педенко анонсировал проведение с 24 декабря по 26 февраля на Соборной площади Главного храма ВС РФ фестиваля «Наша зима». Для родителей с детьми организуют праздничные события. Там заработает самый большой каток в Подмосковье.
Помимо этого, в Сергиевом Посаде в парке «Скитские пруды» появится теплая зона. Ее оборудуют в рамках проекта «Зима в Подмосковье». В теплой зоне будет возможность согреться и выпить чаю. В тестовом режиме заработал каток, горки для детей, точки общепита и павильон для проведения мастер-классов. В парке уже есть ящики «Почты Деда Мороза». Саму «Резиденцию Деда Мороза» откроют 24 декабря.