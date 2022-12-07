Кузнецов: Зимний сезон в Подмосковье запомнится семейными мероприятиями

Помимо этого, в Сергиевом Посаде в парке «Скитские пруды» появится теплая зона. Ее оборудуют в рамках проекта «Зима в Подмосковье». В теплой зоне будет возможность согреться и выпить чаю. В тестовом режиме заработал каток, горки для детей, точки общепита и павильон для проведения мастер-классов. В парке уже есть ящики «Почты Деда Мороза». Саму «Резиденцию Деда Мороза» откроют 24 декабря.