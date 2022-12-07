Малооблачные -20 °C с сильным ветром - какая погода ждет Новосибирск в четверг

“Pogoda.ngs”, “Gismeteo” и “Яндекс.Погода” абсолютно солидарны в прогнозе температуры на завтра. Все три агрегатора предсказывают в Новосибирске -20°C с колебаниями в 1-2 градуса.
Также в унисон говорят они о небольших осадках в начале дня, переходящих в ясную или малооблачную погоду к вечеру.
Агрегаторы расходятся в прогнозировании ветра в этот четверг. “Gismeteo” дает самые пессимистичные оценки - до 9 метров в секунду. “Яндекс.Погода” и “Pogoda.ngs” также ожидают усиление ветра восьмого ноября, но лишь до 4 метров в секунду.
Напомним, что ранее Atas.info сообщал о приближении долгожданного потепления в Новосибирске.