В качестве примера она привела свою семью, в которой 10 детей (часть из них приемные). По словам Львовой-Беловой, она с детьми может сходить в театр бесплатно, но только в один день недели, четверг, при этом в определенный временной интервал, с 10 до 16 часов. Как работающая многодетная мать, она не может воспользоваться этим предложением, констатировала детский омбудсмен.