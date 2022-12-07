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Отказаться от бутафорской поддержки многодетных призвала детский омбудсмен Белова

Сегодня, 15:03
Фото: atas.info
Существующие меры поддержки не позволяют семьям ими воспользоваться

В Новосибирске детский омбудсмен Белова раскритиковала поддержку многодетных семей

В ходе выступления на Первом Сибирском форума Всемирного Русского Народного Собора в Новосибирске детский омбудсмен Мария Львова-Белова раскритиковала региональные меры поддержки многодетных семей и предложила изменить их так, чтобы люди могли ими реально воспользоваться

Действующие меры поддержки многодетных семей, разработанные в разных регионах России, являются "бутафорскими", заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова, выступая в Новосибирске на Первом Сибирском форума Всемирного Русского Народного Собора.

В качестве примера она привела свою семью, в которой 10 детей (часть из них приемные). По словам Львовой-Беловой, она с детьми может сходить в театр бесплатно, но только в один день недели, четверг, при этом в определенный временной интервал, с 10 до 16 часов. Как работающая многодетная мать, она не может воспользоваться этим предложением, констатировала детский омбудсмен.

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Мария Львова-Белова заявила, что регионы должны принимать такие меры поддержки многодетных, которые реально могут помочь, признав, что едиными в России они быть не могут из-за различного финансового положения в субъектах федерации.

Кроме того, детский омбудсмен призвала пропагандировать раннее заключение браков, в возрасте 18-20 лет, и первые роды в этом возрасте. Для этого Львова-Белова предлагает ввести в школьную программу специальный курс подготовки к браку и рождению детей. По ее мнению, ранний брак способствует образованию крепкой семьи, которая произведет на свет множество отпрысков.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Поддержка#Омбудсмен
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