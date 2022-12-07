Изменение и объедение российского общества вокруг традиционных ценностей в противоположность идеям современного мира – это и есть новая национальная идея, заявил в Новосибирске философ Александр Дугин. В ее основании лежит указ Владимира Путина № 809 "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", однако, речь не идет о государственной идеологии, говорит Дугин, поскольку таковая запрещена законом.
"Мы присягаем традиции, традиционным ценностям. Это некая метаидеология, та, что объединяет партии, представителей власти, общества и церкви традиционных конфессий", - сказал Александр Дугин в ходе работы Первого Сибирского форума Всемирного Русского Народного Собора.
Идеолог "Русского мира" перечислил основные отличительные черты, которыми должно отличатся общество, базирующееся на традиционных ценностях. Это превосходство духовного над материальным, крепкие семьи, нравственность и преемственность поколений.
"Традиционное общество это то, что ставит во главу угла священное…То есть, духовное и военное сословие ставятся там на высший уровень", - подчеркнул Дугин.
В противовес национальной идее Александр Дугин поставил "общество современное", в первую очередь, европейское, заметив, что именно с Западной Европой, по его мнению, Россия сейчас и воюет.
Это первое публичное выступление Дугина за последние месяцы. Он впервые выехал из Москвы в регионы после гибели его дочери, Дарьи Дугиной, в ходе теракта в августе 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье.