В противовес национальной идее Александр Дугин поставил "общество современное", в первую очередь, европейское, заметив, что именно с Западной Европой, по его мнению, Россия сейчас и воюет.



Это первое публичное выступление Дугина за последние месяцы. Он впервые выехал из Москвы в регионы после гибели его дочери, Дарьи Дугиной, в ходе теракта в августе 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье.