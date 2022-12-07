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Расписание новосибирских электричек изменят с 11 декабря: время отправления-прибытия

Сегодня, 08:25
Фото: 1MI
Пригородные электрички в Новосибирской области изменят расписание

Расписание электричек изменится в Новосибирской области

Пригородные электропоезда начнут ходить в Новосибирской области по новому расписанию с 11 декабря. Измененный график опубликовали на сайте ЗСЖД.

Электричка по маршруту от «Главного» вокзала в Новосибирске до Пригородного простора будет отправляться в 9:46, а прибывать в 10:16. На станцию Новосибирск-Восточный она приедет в 08:10.

По пути на Ложок поезд начнет делать остановку на станции Береговая. Отъезд с вокзала в Новосибирске в 17:24, прибытие в 18:10. А до Речпорта пассажиры смогут добраться на электричке, следования Черепаново-Новосибирск. Выезд с вокзала в 13:56 – время в пути около 2 часов.

Из Новосибирска сибиряки смогут выехать на поезде до Барабинска в 16:09. Путь завершится в 20:43. А в Коченево доедут в 16:18 – ровно час в пути. По расписанию обратной дороги – в 17:18 выезд из Коченево и в 18:51 прибытие в областную столицу.

#Алина Шефер#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Поезд#Расписание#Электричка
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