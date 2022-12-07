Расписание новосибирских электричек изменят с 11 декабря: время отправления-прибытия

По пути на Ложок поезд начнет делать остановку на станции Береговая. Отъезд с вокзала в Новосибирске в 17:24, прибытие в 18:10. А до Речпорта пассажиры смогут добраться на электричке, следования Черепаново-Новосибирск. Выезд с вокзала в 13:56 – время в пути около 2 часов.