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Щербинский лифтостроительный завод готов поставлять лифты во все регионы России

Сегодня, 19:54
Фото: Пресс-служба ДОМ.РФ
За последние два года доля Щербинского лифтостроительного завода (ЩЛЗ) на внутреннем рынке составила около 20%. В целом же мощности позволяют обеспечить поставки лифтов во все регионы России, добавили в госкомпании.

Входящий в группу ДОМ.РФ Щербинский лифтостроительный завод с 2019 года нарастил свою производительность в 1,5 раза. Теперь предприятие ежегодно может выпускать около 12 тыс. лифтов.

Как передает tass.ru, гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко в ходе совещания с руководителями регионов заявил, что АО “ЩЛЗ” - это одно из ведущих предприятий своей отрасли, и оно готово сотрудничать с регионами в новых проектах жилья и своевременном обновлении устаревших механизмов. 

"Благодаря модернизации и цифровой трансформации завода, его производительность выросла в 1,5 раза и составляет около 12 тыс. лифтов в год", - сказал он.

В текущем году завод начал производство лифтов со скоростью до 2,5 м/c, которые устанавливаются в зданиях до 40 этажей включительно и имеют грузоподъемность до 1,6 тысячи килограммов. Также завершается разработка безредукторной лебедки для лифтов со скоростью до 2 м/с.

По оценкам ДОМ.РФ, ежегодно в России требуется замена более 13 тысяч устаревших лифтов. Эта цифра будет расти, потому что 8 из 10 строящихся многоквартирных домов требуют установку подъемников.

Щербинский лифтостроительный завод основан в 1943 году и за все время работы выпустил более 230 тысяч лифтов. ДОМ.РФ предпринимает шаги по стимулированию деятельности предприятия с 2019 года.

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