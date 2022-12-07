Щербинский лифтостроительный завод готов поставлять лифты во все регионы России

В текущем году завод начал производство лифтов со скоростью до 2,5 м/c, которые устанавливаются в зданиях до 40 этажей включительно и имеют грузоподъемность до 1,6 тысячи килограммов. Также завершается разработка безредукторной лебедки для лифтов со скоростью до 2 м/с.