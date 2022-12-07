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Смерть в театре Афанасьева в Новосибирске: рабочий разбился во время монтажа ламп

Сегодня, 05:08
Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска
Рабочий разбился во время монтажа ламп в театре Афанасьева в Новосибирске
Следователи отправили в суд дело против бригадира, по вине которого погиб электромонтажник. Трагедия произошла в зрительном зале здания театра Афанасьева в Новосибирске, как подтвердил Atas.info источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел ещё 12 июля. Рабочий без страховки настраивал светодиодные ленты на высоте 4 метров и сорвался вниз. Он получил серьезные переломы, от которых в последствии скончался.

Работу своего подчиненного не проконтролировал бригадир. Именно его будут судить за несоблюдение техники безопасности, повлекшее к смерти человека.

«Это произошло в новом здании театра Афанасьева. Летом там проходили ремонтные работы в зрительном зале», - пояснил наш источник.

Материалы дела направили в Центральный районный суд на рассмотрение.

#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Рабочий#Суд#Погиб
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