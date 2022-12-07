Смерть в театре Афанасьева в Новосибирске: рабочий разбился во время монтажа ламп

Инцидент произошел ещё 12 июля. Рабочий без страховки настраивал светодиодные ленты на высоте 4 метров и сорвался вниз. Он получил серьезные переломы, от которых в последствии скончался.
Работу своего подчиненного не проконтролировал бригадир. Именно его будут судить за несоблюдение техники безопасности, повлекшее к смерти человека.
«Это произошло в новом здании театра Афанасьева. Летом там проходили ремонтные работы в зрительном зале», - пояснил наш источник.
Материалы дела направили в Центральный районный суд на рассмотрение.