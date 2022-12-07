Специалисты «дочки» БСК разработали новый стиральный порошок «Зифа Халяль»

Продукция под маркой «Зифа Халяль» сертифицирована и прошла аттестацию комитета Духовного управления мусульман Республики Татарстан. В ближайшее время стиральный порошок появится во многих регионах нашей страны. Сегодня предприятие активно ведет переговоры со странами СНГ, куда уже поставляется продукция Эколь — «Зифа», «Луч», «Белизна» и «Кальцинированная сода». Также рассматривается вопрос поставок в дружественные страны дальнего зарубежья — Иран, Турцию, Саудовскую Аравию и др.