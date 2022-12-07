Страховщики рассказали россиянам о возможности пройти диспансеризацию

Он уточнил, что за девять месяцев текущего года в фонды обязательного медицинского страхования поступило порядка четырех миллионов обращений от россиян. Доля жалоб на медпомощь составила 27 000 от этого числа, то есть 0,7%. Баланин уточнил, что 17 300 жалоб были признаны обоснованными и удовлетворены во внесудебном порядке.