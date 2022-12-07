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Страховщики рассказали россиянам о возможности пройти диспансеризацию

Сегодня, 18:32
Фото: piqsels.com
С января по октябрь 2022 года страховщики проинформировали более 75 миллионов жителей РФ о возможности пройти диспансеризацию. Об этом рассказал председатель ФОМС Илья Баланин.

На конференции "Медицина и качество - 2022" Баланин сообщил, что страховые медицинские организации имеют возможность взаимодействовать с застрахованными гражданами из списка по прохождению диспансеризации. По результатам этой деятельности, из 75 проинформированных граждан 41 миллион человек действительно прошли диспансеризацию, пишет tass.ru.

Руководитель ФОМС считает такой показатель очень хорошим. На следующий год фонд поставил еще более амбициозные цели, отметил Баланин.

Он уточнил, что за девять месяцев текущего года в фонды обязательного медицинского страхования поступило порядка четырех миллионов обращений от россиян. Доля жалоб на медпомощь составила 27 000 от этого числа, то есть 0,7%. Баланин уточнил, что 17 300 жалоб были признаны обоснованными и удовлетворены во внесудебном порядке.

Аналитики фонда проанализировали содержание жалоб и пришли к выводу о снижении их количества по некоторым направлениям. Однако число жалоб на организацию работы медучреждений возросло, подытожил глава ФОМС.

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