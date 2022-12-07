Судьбоносное Холодное полнолуние: что категорически нельзя делать 8 декабря 2022 года

Полнолуние начнется 8 декабря 2022 года в 7:08 по московскому времени. Эта ночь будет самой длинной и темной, она принесет за собой благополучие для одних и беды для других.
Луна достигнет величественного размера так, что увидеть её смогут со всех концов Земли.
В этот день рекомендовано отложить важные дела на несколько дней потому, что многих может преследовать невнимательность и неудача. Стоит немного осторожничать, но не забывать о целях.
Лучше уделить время друзьям и семье в этот день. Можно запланировать встречи, но только не деловые.