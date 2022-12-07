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Судьбоносное Холодное полнолуние: что категорически нельзя делать 8 декабря 2022 года

Сегодня, 06:53
Фото: Википедия
Под влиянием полнолуния Холодной луны 8 декабря станет самым мрачным днем 2022
Под влиянием полнолуния Холодной луны 8 декабря станет самым мрачным днем уходящего года. Она взойдет в знаке Близнецы, но повлияет в разной степени на все зодиакальные созвездия. Новосибирец предупредили, что опасно делать в период полнолуния.

Когда наблюдать «Холодное» полнолуние?

Полнолуние начнется 8 декабря 2022 года в 7:08 по московскому времени. Эта ночь будет самой длинной и темной, она принесет за собой благополучие для одних и беды для других.

Луна достигнет величественного размера так, что увидеть её смогут со всех концов Земли.

Предостережения для всех знаков зодиака в период декабрьского полнолуния:

В этот день рекомендовано отложить важные дела на несколько дней потому, что многих может преследовать невнимательность и неудача. Стоит немного осторожничать, но не забывать о целях.

Лучше уделить время друзьям и семье в этот день. Можно запланировать встречи, но только не деловые.

Что категорически нельзя делать в Холодное полнолуние 8 декабря:

  • Нельзя заниматься физическими упражнениями – это может привести к травмам
  • Нельзя ругаться с людьми, бурно выражать свои мысли
  • Опасно поддаваться манипуляциям
  • Лучше не отложить работу и уборку по дому в сторону

Что нужно делать в Холодное полнолуние 8 декабря:

  • Это лучший день для составления планов, но только не грандиозных. А на самое ближайшее будущее. Например, о том, как приготовиться к новогодней ночи.
  • Спортивные хобби нужно заменить творческими
  • Тот день, когда стоит выбросить всё ненужное из дома или продать
  • Обязательно сходите в гости или пригласите людей к себе – с ними можно погадать на полную луну.
  • Ещё больше отдыхайте и вкусно питайтесь!
#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Общество#Полнолуние
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