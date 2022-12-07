В Новосибирске электромонтажник переломал кости при падении на стройплощадке и погиб

Вместе они занимались устройством систем электроснабжения в зрительном зале одного из учреждений Новосибирска 12 июля 2022 года. Электрик забрался без страховочного троса на высоту около 4 метров, чтобы настроить светодиодную ленту. За ним не доглядели, и он упал на пол.