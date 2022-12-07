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В Новосибирске электромонтажник переломал кости при падении на стройплощадке и погиб

Сегодня, 04:24
Фото: 1MI
Бригадира будут судить в Новосибирске за смерть электромонтажника

Бригадир пойдет под суд за смерть электромонтажника в Новосибирске

Бригадира будут судить в Новосибирске за смерть электромонтажника. Рабочий прокладывал светодиодную ленту под потолком без страховки и упал на пол.

Следователи СУ СКР региона выяснили, что 38-летний бригадир подрядной организации не позаботился о соблюдении требований охраны труда. Это привело к гибели рабочего.

Вместе они занимались устройством систем электроснабжения в зрительном зале одного из учреждений Новосибирска 12 июля 2022 года. Электрик забрался без страховочного троса на высоту около 4 метров, чтобы настроить светодиодную ленту. За ним не доглядели, и он упал на пол.

Мужчина получил тяжелые травмы, переломы. Спасти его не смогли – он скончался в больнице.

Теперь перед судом предстанет бригадир, который ответит за смерть электромонтажника. Правоохранители собрали все доказательства по этому делу.

#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Суд#Алина Шефер
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