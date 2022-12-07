В России при участии ДОМ.РФ за 2 года построено свыше 7,7 млн «квадратов» жилья

По сообщению ТАСС , на совещании с руководителями регионов глава ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что за последние три года компания перешла к принципам работы предприятия полного цикла. Такой принцип предполагает, что регионам будут предлагаться комплексные решения по развитию рынка жилья и формированию условий для улучшения качества жизни граждан. По словам Мутко, результаты вовлечения в оборот неиспользуемых земель — одного из ключевых направлений компании — говорят об актуальности предлагаемых ею решений.