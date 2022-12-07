В России при участии ДОМ.РФ за 2 года построено свыше 7,7 млн «квадратов» жилья

По сообщению ТАСС, на совещании с руководителями регионов глава ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что за последние три года компания перешла к принципам работы предприятия полного цикла. Такой принцип предполагает, что регионам будут предлагаться комплексные решения по развитию рынка жилья и формированию условий для улучшения качества жизни граждан. По словам Мутко, результаты вовлечения в оборот неиспользуемых земель — одного из ключевых направлений компании — говорят об актуальности предлагаемых ею решений.
ДОМ.РФ в целом в текущем году вовлек в хозяйственный оборот 2,1 тысячи гектаров земли в 51 регионе под строительство 8 миллионов квадратных метров недвижимости. Новосибирская область — один из лидеров по этому показателю. Здесь в оборот вовлечено 150 га.
Кроме этого, в 21 регионе страны на участках компании одобрили реализацию 51 проекта комплексного развития территорий, общий градостроительный потенциал которых составляет 10,7 миллиона квадратных метров. На данный момент в 13 субъектах уже реализуется 16 проектов. Градостроительный потенциал составляет 1,98 млн кв. м.
Мутко отметил, что большой потенциал есть у рынка арендной недвижимости, поскольку такой вариант позволяет регионам улучшить жилищные условия некоторых категорий граждан. В текущем году компания открыла в Москве, Якутии, Южно-Сахалинске и Екатеринбурге пять новых арендных проектов. Сейчас у компании уже 16 арендных домов: корпоративных, студенческих, коммерческих и льготных в семи российских регионах. В них расположено десять тысяч квартир.
Кроме этого, Банк ДОМ.РФ продолжает кредитование застройщиков. На сегодняшний день компания осуществляет финансирование строительства 27 миллионов «квадратов» жилой недвижимости в 42 российских регионах для 555 тысяч семей. В общей сложности портфель проектного финансирования банка в период с ноября по январь текущего года достиг 3,7 триллиона рублей. Показатель вырос на на 1,6 триллиона и теперь составляет третью часть рынка Российской Федерации.