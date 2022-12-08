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Андрей Воробьев пообщался с участниками СВО, которые лечатся в военном госпитале

Сегодня, 07:34
Фото: пресс-служба Правительства МО
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил военный госпиталь под Солнечногорском, в котором получают специализированную медицинскую помощь военнослужащие, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, а также члены их семей.

Как сообщает newizv.ru, сейчас в госпитале проходят лечение военнослужащие - участники специальной военной операции. Часть бойцов после лечения намерена снова вернуться в строй, остальные отправятся на реабилитацию.

Губернатор Московской области поблагодарил участников спецоперации и медперсонал госпиталя. Он также поинтересовался у ребят, какую помощь может им оказать. В том числе пообещал решить вопросы, которые есть у членов их семей.

«Мы готовы обсудить все – и детский сад, и какие-то вопросы, связанные со здоровьем, дальнейшей реабилитацией», - отметил глава региона.

Артем, мобилизованный из Балашихи, сейчас проходит восстановление после ранения. Он рассказал, что дома его ждет мать, и попросил о помощи в ремонте крыши в ее доме.

А мобилизованный Василий из Лыткарина попал в госпиталь после серьезного ранения. Артем - многодетный отец, у него пятеро детей. Боец рассказал, что его семья уже получает положенные на них льготы.

«Ребенок ходит в садик, нам не надо за него платить. Бесплатное питание организовано и в школе», - рассказал главе Подмосковья Василий. 

Виктор из Люберец уже дважды побывал на передовой. Был ранен и отправлен в подмосковный госпиталь. Боец попросил губернатора помочь с возвратом документов, которые остались в части. 

Виктор - не единственный, кто столкнулся с этой проблемой. Воробьев пообещал в ближайшее время встретиться с военным комиссаром Московской области, чтобы обсудить все актуальные вопросы.

В госпитале развернуто 28 штатных лечебно-диагностических отделений и кабинетов хирургического, терапевтического, диагностического профилей. В штате учреждения более трехсот медиков, свыше 60 из них - врачи. В каждом отделении есть палаты повышенной комфортности на два и три места.

Старшая медсестра отделения неотложной хирургии Ирина Кубышкина рассказала, что ребята, которые становятся пациентами их госпиталя, в основном довольны условиями. Они говорят, что здесь к ним относятся по-матерински, с заботой и лаской.

Даже письма благодарности пишут, добавила медик.

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