Андрей Воробьев пообщался с участниками СВО, которые лечатся в военном госпитале

Как сообщает newizv.ru, сейчас в госпитале проходят лечение военнослужащие - участники специальной военной операции. Часть бойцов после лечения намерена снова вернуться в строй, остальные отправятся на реабилитацию.
Губернатор Московской области поблагодарил участников спецоперации и медперсонал госпиталя. Он также поинтересовался у ребят, какую помощь может им оказать. В том числе пообещал решить вопросы, которые есть у членов их семей.
«Мы готовы обсудить все – и детский сад, и какие-то вопросы, связанные со здоровьем, дальнейшей реабилитацией», - отметил глава региона.
Артем, мобилизованный из Балашихи, сейчас проходит восстановление после ранения. Он рассказал, что дома его ждет мать, и попросил о помощи в ремонте крыши в ее доме.
А мобилизованный Василий из Лыткарина попал в госпиталь после серьезного ранения. Артем - многодетный отец, у него пятеро детей. Боец рассказал, что его семья уже получает положенные на них льготы.
«Ребенок ходит в садик, нам не надо за него платить. Бесплатное питание организовано и в школе», - рассказал главе Подмосковья Василий.
Виктор из Люберец уже дважды побывал на передовой. Был ранен и отправлен в подмосковный госпиталь. Боец попросил губернатора помочь с возвратом документов, которые остались в части.
Виктор - не единственный, кто столкнулся с этой проблемой. Воробьев пообещал в ближайшее время встретиться с военным комиссаром Московской области, чтобы обсудить все актуальные вопросы.
В госпитале развернуто 28 штатных лечебно-диагностических отделений и кабинетов хирургического, терапевтического, диагностического профилей. В штате учреждения более трехсот медиков, свыше 60 из них - врачи. В каждом отделении есть палаты повышенной комфортности на два и три места.
Старшая медсестра отделения неотложной хирургии Ирина Кубышкина рассказала, что ребята, которые становятся пациентами их госпиталя, в основном довольны условиями. Они говорят, что здесь к ним относятся по-матерински, с заботой и лаской.
Даже письма благодарности пишут, добавила медик.