Беспалов прогнозирует появление российских брендов крепких напитков в 2023 году

В надзорном органе сообщили, что в минувшем году импорт продовольственной продукции равнялся 12% от общего объема ввозимых товаров. За январь нынешнего года соответствующий показатель увеличился на 16,5% в сравнении с тем же периодом 2021 года, сообщает newizv.ru.