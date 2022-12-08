Беспалов прогнозирует появление российских брендов крепких напитков в 2023 году

По словам предпринимателя, уход с российского рынка знаменитых заграничных ликеров освободил место для отечественной продукции данной категории. Он уверен, что в 2023 год страна войдет с собственными брендами.
Так бизнесмен прокомментировал предполагаемые данные статистики Федеральной таможенной службы (ФТС) по итогам текущего года.
В надзорном органе сообщили, что в минувшем году импорт продовольственной продукции равнялся 12% от общего объема ввозимых товаров. За январь нынешнего года соответствующий показатель увеличился на 16,5% в сравнении с тем же периодом 2021 года, сообщает newizv.ru.
Интересно, что в группе продовольственных товаров вдвое выросли закупки мяса, на 54% - зерна, на 20,4% - алкогольных и безалкогольных напитков. Но после февраля 2022 года наметилась тенденция к снижению стоимостного и количественного объема импорта из стран дальнего зарубежья.
Александр Беспалов пояснил, что Российская Федерация защищает собственные интересы в области продовольственной безопасности. Это происходит даже на фоне снижения объемов завоза в страну продуктов и напитков из-за границы.
Владелец ГК «Традиции успеха» допускает, что россияне испытают дискомфорт из-за отсутствия привычных качественных брендов. Однако российские производители быстро заполнят своими товарами появившиеся ниши.
Например, РФ покидают итальянская компания Davide Campari-Milano N.V. (ликер Aperol) и чешский производитель ликеров Jan Becher - Karlovarska Becherovka (ликер «Бехеровка»). Они уже заявили о минимизации бизнеса в стране.
Беспалов заверил, что его заводы смогут обеспечить качество. Они уже выпустили новые торговые марки. Производитель обещает, что российская продукция не уступает напиткам указанных выше зарубежных брендов.
Исследование NF GROUP показало, что после февраля 2022 года из России ушли или уходят свыше 180 популярных брендов. Из них около 20 - представители продовольственного сегмента. Вместе с тем 17 международных фирм объявили о перезапуске или продаже бизнеса локальному менеджменту. Они провели ребрендинг.
С российского рынка крепких напитков ушла американская компания Beam Suntory (бурбон Jim Beam). Совместное предприятие Maxxium Russia продают российскому менеджменту.
Соответствие экспертных оценок сведениям статистики получится проанализировать после того, как Федеральная таможенная служба официально опубликует обобщенные данные за 2022 год.