Глава Московской области отметил победу на олимпиаде учащихся Физтех-лицея

На этой олимпиаде ежегодно состязаются юные физики из разных стран. В 2022 году в соревновании приняли участие 300 школьников из 12 регионов РФ и Республики Беларусь, пишут Новые Известия.
Команда учащихся Физтех-лицея города Долгопрудного смогла завоевать 34 медали.
Школьники поделились с Андреем Воробьевым подробностями проведения олимпиады. Они рассказали, как готовились к участию в ней, а также о своих планах на будущее. Глава региона подарил лицею новый комфортабельный автобус, на котором учащиеся смогут ездить на олимпиады.
По словам Воробьева, учащиеся Физтех-лицея на олимпиаде сотворили настоящее чудо. В активе Подмосковной команды: 15 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей в личном зачете. Кроме этого, лицей взял Гран-при в младшей лиге и 2 первых места в старшей лиге в командных турах.
«Ребята, вы большие молодцы. Держите круто марку Физтеха», - сказал губернатор.
А школьники посвятили Воробьева в свою традицию, которой они всегда следуют перед стартом любого соревнования. Называется она «Волшебная пятюня». Суть проста - учащиеся соприкасаются открытыми ладонями друг с другом, но ребята уверены, что ритуал заряжает энергией и помогает одерживать победы.
А еще школьники подарили Андрею Воробьеву флаг Физтех-лицея, на котором каждый участник команды-победительницы оставил свой автограф.
«Сделаем вам лабораторный корпус, чтобы ваши светлые идеи вы могли претворять, воплощать в жизнь. Только нам нужно вместе подумать, какое оборудование правильное купить», - предложил Воробьев.
В олимпиаде соревновались коллективы из 4 школьников и руководителя. В командном зачете состязание проходило раздельно в двух лигах: ученики 8 - 9 классов вошли в младшую лигу, а 10 - 11 классов - в старшую. Одна команда не могла целиком состоять из учащихся одного класса. Также все участники олимпиады соревновались в личном зачете.
Соревнование состояло из 3 туров, а каждый из них включал 2 экспериментальные задачи. Продолжительность каждого тура составляла 5 часов. Работы учеников оценивались международным жюри.
Команду из Московской области к олимпиаде готовили опытные преподаватели - учителя и выпускники лицея, а ныне студенты МФТИ - победители и призеры международных олимпиад по физике прошлых лет.
Для Физтех-лицея эта олимпиада по экспериментальной физике стала уже четвертой. В 2018 году школьники привезли 4 золотые медали и Гран-при в старшей лиге, в 2019 - одну золотую медаль и три золотые награды в 2021 году.