Глава Московской области отметил победу на олимпиаде учащихся Физтех-лицея

В олимпиаде соревновались коллективы из 4 школьников и руководителя. В командном зачете состязание проходило раздельно в двух лигах: ученики 8 - 9 классов вошли в младшую лигу, а 10 - 11 классов - в старшую. Одна команда не могла целиком состоять из учащихся одного класса. Также все участники олимпиады соревновались в личном зачете.