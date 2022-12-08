Анатолий Сивохин имел немалый опыт в работе на радио и телевидении. Он пробовал себя в разных ролях: звукорежиссером, продюсером.
За годы жизни журналист построил внушительную карьеру. Несколько лет он был главным редактором «Радио 54».
О смерти журналиста сообщил глава департамента информационной политики НСО Сергей Нешумов. Не стало Анатолия Сивохина 7 декабря. Он скончался на 47-м году жизни.
Напомним, что ранее новосибирский депутат Голиков Сергей погиб в спецоперации на Украине. Он пошел служить добровольцем. Военный был депутатом Решетовского сельсовета в Кочковском районе. Умер в возрасте 37 лет.