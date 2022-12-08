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Главный редактор «Радио 54» Анатолий Сивохин скончался в Новосибирске

Сегодня, 01:34
Фото: ВКонтакте/Анатолий Сивохин
Журналист умер в возрасте 47 лет
7 декабря в Новосибирске стало известно о смерти известного журналиста, главного редактора «Радио 54», Анатолия Сивохина, о чем сообщили его коллеги.

Анатолий Сивохин имел немалый опыт в работе на радио и телевидении. Он пробовал себя в разных ролях: звукорежиссером, продюсером.

За годы жизни журналист построил внушительную карьеру. Несколько лет он был главным редактором «Радио 54».

О смерти журналиста сообщил глава департамента информационной политики НСО Сергей Нешумов. Не стало Анатолия Сивохина 7 декабря. Он скончался на 47-м году жизни.

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#Эмилия Губарева#Общество#2022
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