Как зацепить девушку на первом свидании, если ты в Новосибирске

Следующий шаг – спланировать способ оплаты. Наличные, особенно кошелек с бренчащими монетами, скорее смутят, чем впечатлят вторую половинку. Лучше отдать предпочтение безналу, при этом не пластиковой карте, которую придется искать в карманах, а Системе быстрых платежей. При таком способе нужно только отсканировать QR-код с терминала или с наклейки на кассе и в приложении своего банка подтвердить способ оплаты. Кроме того, до конца декабря СБП разыгрывает среди пользователей денежные призы – в первом случае это небольшой бонус в одну тысячу рублей, а вот главный приз – их будет 5 в конце месяца – 1 миллион рублей. Проверьте заранее, что ваша оплата пойдет в учет розыгрыша, на сайте СБП. И узнать выиграли вы или нет можно на том же сайте по номеру телефона.