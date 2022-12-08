Как зацепить девушку на первом свидании, если ты в Новосибирске

Если вам понравилась девушка, но вы не знаете, как организовать первое свидание, а она уже согласилась – не паникуйте. Практически у всех был опыт первой встречи, когда хотелось как в фильме, а получился удар судьбы. Вместо красивой обстановки – шатающийся стол, вместо дружелюбной атмосферы – недовольный официант. Чтобы снизить риски промахов, необходимо предусмотреть абсолютно все: место встречи, соответствующий внешний вид и, конечно, бюджет.
Подготовка
Первым делом проверьте, сколько у вас денег. В идеале спланировать бюджет с небольшим запасом, особенно при незнании предпочтений будущей второй половинки. Исходя из возможностей, выберите ресторан. Не стоит занимать деньги у знакомых – в Новосибирске есть заведения разного класса, достаточно ознакомиться с меню и оценить масштаб трат. Все равно главным критерием станет поведение партнера, а не место. Свидание на фуд-корте с нескончаемыми разговорами однозначно лучше, чем молчаливая вечеринка под заунывный мотив и пламя свеч.
Предусмотрите внешний вид, соответствующий выбранному месту. Мужчина в костюме выглядит лучше, чем в футболке и кедах, но данный образ не совсем подходит для фуд-корта или ресторана быстрого питания. Предупредите о выборе локации и девушку, чтобы она также выбрала стиль.
Следующий шаг – спланировать способ оплаты. Наличные, особенно кошелек с бренчащими монетами, скорее смутят, чем впечатлят вторую половинку. Лучше отдать предпочтение безналу, при этом не пластиковой карте, которую придется искать в карманах, а Системе быстрых платежей. При таком способе нужно только отсканировать QR-код с терминала или с наклейки на кассе и в приложении своего банка подтвердить способ оплаты. Кроме того, до конца декабря СБП разыгрывает среди пользователей денежные призы – в первом случае это небольшой бонус в одну тысячу рублей, а вот главный приз – их будет 5 в конце месяца – 1 миллион рублей. Проверьте заранее, что ваша оплата пойдет в учет розыгрыша, на сайте СБП. И узнать выиграли вы или нет можно на том же сайте по номеру телефона.
Свидание
Перед свиданием предложите девушке встретиться заранее, затем добраться вместе до кафе или ресторана. Если такой возможности нет, или дама ответила отказом, приезжайте в место встречи за несколько минут до назначенного времени.
Процесс свидания – дело индивидуальное, не стоит пытаться следовать советам мастеров по пикапу, главное – быть самим собой. Фальшивая улыбка уголком рта или намеренный баритон заметны сразу. Но один ключик от всех замков сердца все-таки есть. Постарайтесь слушать собеседницу, а не рассказывать весь вечер о себе. Узнайте, чем она увлекается или что ее раздражает в людях. Интерес поможет не только впечатлить ее, но и стать решающим для вас.
В завершение предложите спутнице сделать совместное селфи. Согласие означает, что вечер удался. Или же снимок пополнит вашу коллекцию удачных свиданий. И конечно, предложите проводить девушку домой или вместе поехать на такси. Если она отказала – приятно вспомнить про судьбу, нет – вы на верном пути к ее сердцу.