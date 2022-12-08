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Posted 8 декабря 2022, 07:57

Published 8 декабря 2022, 07:57

Modified 8 декабря 2022, 07:59

Updated 8 декабря 2022, 07:59

Клиент банка «Открытие» выиграла престижный конкурс проектов женщин-предпринимателей

8 декабря 2022, 07:57
Клиент банка «Открытие», основатель Центра коррекции и развития в Волгограде Марина Кудряшова победила в номинации «Лидер биоциклической зеленой экономики» международного конкурса проектов женщин-предпринимателей «APEC BEST AWARD».

Центр Марины Кудряшовой – единственная частная организация в России, в которой оказываются услуги ранней помощи и эрготерапии. Сурдопедагог, логопед, дефектолог, психолог в ходе индивидуальных занятий и групповой работы помогают детям преодолеть отставание в развитии и создать условия для успешной социализации и адаптации.

Прежде чем попасть в финал, участницы из России прошли российский отборочный этап и были выбраны из числа предпринимательниц из различных регионов.  По итогам отборов к международному этапу конкурса были допущены участницы, представляющие Российскую Федерацию, Сингапур, Малайзию, Индонезию, Таиланд, Филиппины, Вьетнам и Республику Корея.

В этом году финал мероприятия прошел в Тайланде под девизом «Женский бизнес: открытие новых возможностей для устойчивого будущего». Участницы представляли проекты в сфере здравоохранения, пищевой промышленности, производства одежды, сельского хозяйства и социальных услуг.

Организаторами седьмого международного конкурса проектов женщин-предпринимателей «APEC BEST AWARD» выступили Комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» совместно с Минэкономразвития при поддержке Совета Федерации.

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