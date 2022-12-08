Клиент банка «Открытие» выиграла престижный конкурс проектов женщин-предпринимателей

Прежде чем попасть в финал, участницы из России прошли российский отборочный этап и были выбраны из числа предпринимательниц из различных регионов. По итогам отборов к международному этапу конкурса были допущены участницы, представляющие Российскую Федерацию, Сингапур, Малайзию, Индонезию, Таиланд, Филиппины, Вьетнам и Республику Корея.