Напомним, что ранее Валерий Меладзе негативно высказывался в сторону России после начала СВО. Он уехал из страны. В марте издание «Агентство» опубликовало список 22 артистов, чьи выступления якобы нежелательны в России. В него попали NoizeMC, Оксимирон, Светлана Лобода и Валерий Меладзе.