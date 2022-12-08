Два больших концерта должны состояться 26 и 30 апреля в 2023 году. Валерий Меладзе будет петь в Дворце культуры железнодорожников. Событие проведут взамен перенесенных мероприятий с 16 мая-2022.
Билеты на концерт доступны на сайте «Кассы.ру». Еще 8 декабря можно было оплатить билеты. Цена варьируется от 2 800 до 6 500 рублей.
Однако в ДКЖ, где проходят концерты, заявили, что мероприятия не будет. Сейчас подаются документы на его отмену.
Напомним, что ранее Валерий Меладзе негативно высказывался в сторону России после начала СВО. Он уехал из страны. В марте издание «Агентство» опубликовало список 22 артистов, чьи выступления якобы нежелательны в России. В него попали NoizeMC, Оксимирон, Светлана Лобода и Валерий Меладзе.
Напомним, что новосибирский рэпер Элджей приехал в родной город, чтобы выступить на 60-летии хоккейного клуба «Сибирь». Смотрите видео с концерта.
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