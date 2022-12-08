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Концерт Валерия Меладзе может не состояться в Новосибирске

Сегодня, 01:43
Фото: vk.com/meladze_valery
Валерий Меладзе пару месяцев назад покинул Россию

В Новосибирске продают билеты на концерт Валерия Меладзе, который покинул Россию

Билеты на концерт артиста Валерия Меладзе продают в Новосибирске, однако мероприятие может не состояться.

Два больших концерта должны состояться 26 и 30 апреля в 2023 году. Валерий Меладзе будет петь в Дворце культуры железнодорожников. Событие проведут взамен перенесенных мероприятий с 16 мая-2022.

Билеты на концерт доступны на сайте «Кассы.ру». Еще 8 декабря можно было оплатить билеты. Цена варьируется от 2 800 до 6 500 рублей.

Однако в ДКЖ, где проходят концерты, заявили, что мероприятия не будет. Сейчас подаются документы на его отмену.

Напомним, что ранее Валерий Меладзе негативно высказывался в сторону России после начала СВО. Он уехал из страны. В марте издание «Агентство» опубликовало список 22 артистов, чьи выступления якобы нежелательны в России. В него попали NoizeMC, Оксимирон, Светлана Лобода и Валерий Меладзе.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Концерт
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