Концерта не будет: «Совет отцов» добился отмены выступления «Полматери»

В лофт-парке «подземка» не состоится концерт группы Ивана Марголдина. Издание Сиб.фм уточняет, что причиной отмены выступления музыкантов стали действия руководителя «Совета отцов» в Новосибирске Сергея Майорова.
«Я счастлив за Сергея Майорова, надеюсь, он на этом хайпанул», — высказался о ситуации арт-директор площадки Платон Гудков.
Группа «Полматери» не понравилась Майорову из-за нецензурной лексики в песнях и пропаганды аморального образа жизни.
Напомним, что на сторону Майорова встала представительница общественной палаты Новосибирской области Ирина Хапко, назвавшая группу сатанинской.
Сиб.фм уточняет, что сведения о закрытии площадки передал им сам Майоров. Позже эту информацию подтвердил арт-директор «Подземки».
Отметим, что согласно гастрольному расписанию, следующий концерт «Полматери» проведут 9 декабря в Кемерово.
Ранее Мэр Новосибирска Анатолий Локоть также заявил, что негативно относится к концерту группы.