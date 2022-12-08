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Концерта не будет: «Совет отцов» добился отмены выступления «Полматери»

Сегодня, 11:12
Фото: VK-сообщество "ПОЛМАТЕРИ"
Фото с концерта группы

В Новосибирске концерт рок-группы "Полматери" отменили за два часа до начала

За два часа до концерта появилась информация об отмене выступления группы «Полматери» в Новосибирске.

В лофт-парке «подземка» не состоится концерт группы Ивана Марголдина. Издание Сиб.фм уточняет, что причиной отмены выступления музыкантов стали действия руководителя «Совета отцов» в Новосибирске Сергея Майорова.

«Я счастлив за Сергея Майорова, надеюсь, он на этом хайпанул», — высказался о ситуации арт-директор площадки Платон Гудков.

Группа «Полматери» не понравилась Майорову из-за нецензурной лексики в песнях и пропаганды аморального образа жизни.

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Напомним, что на сторону Майорова встала представительница общественной палаты Новосибирской области Ирина Хапко, назвавшая группу сатанинской.

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Сиб.фм уточняет, что сведения о закрытии площадки передал им сам Майоров. Позже эту информацию подтвердил арт-директор «Подземки».

Отметим, что согласно гастрольному расписанию, следующий концерт «Полматери» проведут 9 декабря в Кемерово.

Ранее Мэр Новосибирска Анатолий Локоть также заявил, что негативно относится к концерту группы.

#Новосибирск#ПОЛМАТЕРИ#Майоров#Отмена концерта
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