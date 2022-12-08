Лаборатория «Гемотест» выявила повышенный уровень холестерина у жителей Новосибирска

Наибольшие отклонения были обнаружены в результатах анализов «Сердце и сосуды»: в 43% исследований на уровень холестерина в крови выявлены показатели, превышающие норму, а концентрация триглицеридов завышена у каждого четвертого пациента.
«Высокий уровень холестерина приводит к развитию атеросклероза. Эта болезнь длительно протекает без симптомов и человек зачастую не знает о надвигающейся угрозе, если вовремя не проверит данный показатель. Увеличение количества триглицеридов в крови говорит о риске сердечно-сосудистых заболеваний», - сообщил врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Виталий Коржавин.
Специалисты «Гемотеста» зафиксировали негативные изменения и в результатах комплексных исследований «Щитовидка и глюкоза» и «Печень, почки и железо». Оказалось, что в 15% исследований уровень глюкозы выше нормы, в каждом десятом анализе завышен показатель аланинаминотрансферазы (АЛТ).
Отклонения от оптимальных значений в результатах исследований сигнализируют о наличии проблемы в организме. Постановку диагноза и назначение дальнейшего лечения может осуществить только врач.
«Лаборатория «Гемотест» предлагает пациентам бесплатную очную или телемедицинскую консультацию медицинского специалиста соответствующего профиля. Это следующий этап национальной программы «Здоровая страна»: мы помогаем выявить бессимптомные заболевания, своевременно пройти необходимою диагностику и лечение», - говорит Виталий Коржавин.
Напомним, что рамках программы «Здоровая страна» во всех отделениях Лаборатории «Гемотест» доступны комплексные анализы по цене 190 рублей* каждый: «Печень, почки и железо», «Сердце и сосуды» и «Щитовидка и глюкоза».
Все участники программы получают 20% скидку на широкий спектр дополнительных исследований и диагностических услуг, включая электрокардиограмму и ультразвуковую диагностику, а также имеют возможность записаться на бесплатную очную или телемедицинскую консультацию врача.
Организатор – ООО «Лаборатория Гемотест», лицензия №Л041-01162-50/00369631 от 8 декабря 2020 г. Для участия в национальной программе «Здоровая страна» необходимо заказать одно или несколько из перечисленных исследований. Подробности на официальном сайте www.gemotest.ru. Организатор вправе менять условия и сроки проведения программы.
СПРАВКА О КОМПАНИИ
Лаборатория «Гемотест» — высокотехнологичная медицинская компания с собственным лабораторным комплексом, международной сетью отделений и экспертами мирового уровня. Компания работает на рынке лабораторной диагностики с 2002 года и имеет сеть из 2000 отделений в России, Киргизии, Таджикистане и Казахстане. В каталоге Гемотеста более 2600 исследований: общеклинические, молекулярно-генетические, морфологические, микробиологические и другие. Все исследования анализируются централизованно на технологической базе, включающей 5 лабораторий площадью 4 000 м2. Ежегодно Гемотест проводит более 105 000 000 исследований, обслуживая 12 000 000 пациентов. Помимо лабораторной диагностики компания предлагает такие услуги, как телемедицинские консультации, пересмотр онкологических диагнозов от Экспертного совета, инструментальные методы исследования (УЗИ, МРТ, ЭКГ и другие).
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