Лаборатория «Гемотест» выявила повышенный уровень холестерина у жителей Новосибирска

Лаборатория «Гемотест» — высокотехнологичная медицинская компания с собственным лабораторным комплексом, международной сетью отделений и экспертами мирового уровня. Компания работает на рынке лабораторной диагностики с 2002 года и имеет сеть из 2000 отделений в России, Киргизии, Таджикистане и Казахстане. В каталоге Гемотеста более 2600 исследований: общеклинические, молекулярно-генетические, морфологические, микробиологические и другие. Все исследования анализируются централизованно на технологической базе, включающей 5 лабораторий площадью 4 000 м2. Ежегодно Гемотест проводит более 105 000 000 исследований, обслуживая 12 000 000 пациентов. Помимо лабораторной диагностики компания предлагает такие услуги, как телемедицинские консультации, пересмотр онкологических диагнозов от Экспертного совета, инструментальные методы исследования (УЗИ, МРТ, ЭКГ и другие).