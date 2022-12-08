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Мама 10 детей из Новосибирска раскроет секрет похудения Андрею Малахову

Сегодня, 07:49
Фото: предоставила Оксана Усова
Новосибирская мама 10 погодок Оксана Усова стала участницей шоу Малахова
Знаменитая блогер и мама 10 погодок Оксана Усова из Новосибирска стала участницей нового шоу Андрея Малахова на телеканале НТВ. Она вместе с детьми уже в Москве, и шлет в редакцию Atas.info фотографии со съемочной площадки.

Оксана Усова в эфире передачи расскажет ведущему и зрителям о том, как справляется с воспитанием 10 детей и умудряется, при этом, так эффектно выглядеть в свои 43 года. За последние несколько лет жизнь сибирячки кардинально изменилась – младшая дочь заболела раком, потом к этим переживаниям добавился развод с мужем. И чтобы это пережить, она решила меняться сама.

Фото: предоставила Оксана Усова
«Я хранила в секрете свое участие в передаче Андрея Малахова. Мы поговорим на тему похудения. Героев будет несколько. Всем известно, что после родов я набрала в весе и долго с лишними килограммами боролась. Через несколько минут начнется прямое включение, а пока нас гримируют», - рассказала Atas.info Оксана Усова.

Многодетная мама не стала раскрывать дату, когда выйдет на НТВ выпуск с её участием - это коммерческая тайна. Однако пообещала, что за несколько дней её объявит в своих соцсетях.

 

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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Малахов#Шоу#Общество
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