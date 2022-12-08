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Массовое повышение пенсий в России в начале января

Сегодня, 02:09
Фото: Photobank Ura Media / Flickr
На 4,8% вырастет страховая пенсия с 1 января

Более 30,8 миллионов пенсионеров получат повышенную пенсию с 1 января 2023 года

С Нового года произойдет массовое повышение пенсий - более 30,8 миллионов пенсионеров ждут увеличение выплат. Индексация составит 4,8% - средняя страховая пенсия по России будет составлять 21 864 рубля.

Ближайшее увеличение страховой части пенсии произойдет уже меньше чем через месяц - пенсии будут проиндексированы с 1 января 2023 года на 4,8%. Об этом сообщил Антон Котяков, министр труда и социальной защиты. В 2023 году страховые пенсии по старости назначаются женщинам старше 60 лет и мужчинам старше 65 лет при наличии достаточного страхового стажа.

В январе 2023 года произойдет автоматическое массовое увеличение пенсий, которое коснется 30,8 миллионов неработающих пенсионеров. Рост заложен в процентном соотношении, поэтому будет зависеть от размера пенсии в 2022 году. В среднем пенсия увеличится на 1000 рублей и приблизится к сумме 22000 рублей.

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В течение ближайших трех лет пенсия продолжит расти, в 2023 году ее средний размер составит 22 174 рубля, в 2024-м — 23 390 рублей, а в 2025-м — 24 477 рублей. В реальности цифры и размер индексации будет зависеть от инфляции.

"Рост пенсий в 2023 году должен превысить инфляцию на 2,6%," - заявил на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Пудов, заместитель министра труда и социальной защиты.

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Предложенные проценты индексации рассчитаны на основе макроэкономического прогноза Минэкономразвития, но в реальности показатели могут отличаться от тех, что заложили в бюджет. Если экономическая ситуация будет ухудшаться, возможны разовые выплаты пенсионерам, считает Александр Широв,  директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

С 1 августа 2023 года планируется перерасчет пенсий работающим пенсионерам - это будет не индексация, как в случае с неработающими пенсионерами. Это будет именно перерасчет на основе накопленных за предыдущий год пенсионных баллов, при этом максимальная сумма увеличения составит 354,30 рубля.

#Ольга Храмушкина#Общество#Новосибирская область#Новосибирск#Пенсии#Выплаты#Индексация#Всегда актуально
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