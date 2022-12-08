Ближайшее увеличение страховой части пенсии произойдет уже меньше чем через месяц - пенсии будут проиндексированы с 1 января 2023 года на 4,8%. Об этом сообщил Антон Котяков, министр труда и социальной защиты. В 2023 году страховые пенсии по старости назначаются женщинам старше 60 лет и мужчинам старше 65 лет при наличии достаточного страхового стажа.