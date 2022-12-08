Ближайшее увеличение страховой части пенсии произойдет уже меньше чем через месяц - пенсии будут проиндексированы с 1 января 2023 года на 4,8%. Об этом сообщил Антон Котяков, министр труда и социальной защиты. В 2023 году страховые пенсии по старости назначаются женщинам старше 60 лет и мужчинам старше 65 лет при наличии достаточного страхового стажа.
В январе 2023 года произойдет автоматическое массовое увеличение пенсий, которое коснется 30,8 миллионов неработающих пенсионеров. Рост заложен в процентном соотношении, поэтому будет зависеть от размера пенсии в 2022 году. В среднем пенсия увеличится на 1000 рублей и приблизится к сумме 22000 рублей.
В течение ближайших трех лет пенсия продолжит расти, в 2023 году ее средний размер составит 22 174 рубля, в 2024-м — 23 390 рублей, а в 2025-м — 24 477 рублей. В реальности цифры и размер индексации будет зависеть от инфляции.
"Рост пенсий в 2023 году должен превысить инфляцию на 2,6%," - заявил на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Пудов, заместитель министра труда и социальной защиты.
Предложенные проценты индексации рассчитаны на основе макроэкономического прогноза Минэкономразвития, но в реальности показатели могут отличаться от тех, что заложили в бюджет. Если экономическая ситуация будет ухудшаться, возможны разовые выплаты пенсионерам, считает Александр Широв, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
С 1 августа 2023 года планируется перерасчет пенсий работающим пенсионерам - это будет не индексация, как в случае с неработающими пенсионерами. Это будет именно перерасчет на основе накопленных за предыдущий год пенсионных баллов, при этом максимальная сумма увеличения составит 354,30 рубля.