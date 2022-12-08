Мэр Новосибирска Локоть проводил на СВО бывшего коллегу Сапожникова

Встреча состоялась утром 8 декабря на трассе «Байкал» под Новосибирском. Там мэр Анатолий Локоть проводил на СВО бывшего мэра Читы Александра Сапожникова, сложившего полномочия главы города.
Сапожников принял решение отправиться помогать российским военным, так как и сам является опытным десантником. Он служил на Северном Кавказе, участвовал в контртеррористической операции в Чечне.
Как рассказал новосибирский мэр, его бывший коллега будет сопровождать некий груз для бойцов на передовой. Старому другу Анатолий Локоть пожелал удачи, и вернуться домой целым и невредимым.
Сам Сапожников считает за честь стоять в одном строю с бойцами. Он уверен, что объединившись, «мы победим».
Напомним, что ранее добровольцем отправился в зону СФО депутат горсовета Евгений Яковенко. Он вызвался защищать страну вместе с ветеранами Афганистана.