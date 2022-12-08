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Многодетность и бутафорская поддержка - как воспитывает 22 детей Мария Львова-Белова

Сегодня, 08:10
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Мария Львова-Белова на Первом Сибирском Форуме Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС). «Россия в XXI веке: Национальная идеология и традиционные ценности»

Мария Львова-Белова рассказала в Новосибирске, как продвигать идею многодетности

Мария Львова-Белова, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка 7 декабря на форуме ВРНС в Новосибирске рассказала, как справляется с воспитанием 22 детей и назвала бутафорские меры поддержки многодетных. "Сложно уравнять меры поддержки в Москве и в Калуге" - считает детский омбудсмен.

"Сейчас я, даже будучи в своем статусе, выхожу на улицу со своими детьми и понимаю, что где-то грязная куртка у ребенка, где-то шнурок не завязан. Это не потому, что я плохая мать, а потому что их у меня много, а люди смотрят и вслед несется...,"- Мария Львова-Белова 7 декабря на Первом Сибирском Форуме Всемирного Русского Народного Собора рассказала, что важно поднимать имидж многодетной семьи и рассказала, как справляется со своими 22 детьми.

У Марии пятеро родных детей, четверо приемных и тринадцать под опекой. 27 октября Владимир Путин назначил Марию Львову-Белову Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка. На Форуме Мария говорила о том, что меры поддержки многодетных семей часто носят бутафорский характер:

"Например, посещение культурных объектов. Как я, работающая мама, могу воспользоваться этой мерой поддержки, если у меня на театр выделено время в четверг с 10 до 16? Получается мера поддержки вроде бы есть, но ты не можешь ей пользоваться."

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"Мы 25 лет в браке, у нас много детей, мы ни разу не ссорились - это все неправда. ... Нужно рассказывать, как справляются с трудностями, почему у многодетной мамы дети не так хорошо выглядят или дома не так чисто, как у мамы с одним, двумя детьми," - Мария Львова-Белова призвала не приукрашивать семейную жизнь, а рассказывать всё, как есть.

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"По моим ощущениям, закон о многодетности, принятия которого мы все ждем, особо ничего не решит. Да, мы получим сущностные формулировки - что такое многодетность, но мы никогда не сможем уровнять меры поддержки в нашей стране, потому что она большая, как бы мы ни хотели уровнять меры поддержки для многодетных в Москве и в Калуге, мы не сможем этого сделать, потому что бюджеты разные, потому что жизнь другая.

Но мы можем уровнять поддержку хотя бы на уровне муниципалитета. Потому что сейчас в одном муниципалитете многодетным садик и питание полностью бесплатно, в другом - 60% бесплатно. И вот это мы можем уровнять." рассказала Мария Львова-Белова о том, что она считает важным в поддержке многодетных.

Несмотря на необходимость повышать имидж многодетных, детский омбудсмен отметила: "...важно помнить, что мы рожаем детей для себя, государство помогает - это хорошо, но рассчитывать надо на себя."

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Омбудсмен#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Семья#Многодетные
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