"По моим ощущениям, закон о многодетности, принятия которого мы все ждем, особо ничего не решит. Да, мы получим сущностные формулировки - что такое многодетность, но мы никогда не сможем уровнять меры поддержки в нашей стране, потому что она большая, как бы мы ни хотели уровнять меры поддержки для многодетных в Москве и в Калуге, мы не сможем этого сделать, потому что бюджеты разные, потому что жизнь другая.