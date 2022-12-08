"Сейчас я, даже будучи в своем статусе, выхожу на улицу со своими детьми и понимаю, что где-то грязная куртка у ребенка, где-то шнурок не завязан. Это не потому, что я плохая мать, а потому что их у меня много, а люди смотрят и вслед несется...,"- Мария Львова-Белова 7 декабря на Первом Сибирском Форуме Всемирного Русского Народного Собора рассказала, что важно поднимать имидж многодетной семьи и рассказала, как справляется со своими 22 детьми.
У Марии пятеро родных детей, четверо приемных и тринадцать под опекой. 27 октября Владимир Путин назначил Марию Львову-Белову Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка. На Форуме Мария говорила о том, что меры поддержки многодетных семей часто носят бутафорский характер:
"Например, посещение культурных объектов. Как я, работающая мама, могу воспользоваться этой мерой поддержки, если у меня на театр выделено время в четверг с 10 до 16? Получается мера поддержки вроде бы есть, но ты не можешь ей пользоваться."
"Мы 25 лет в браке, у нас много детей, мы ни разу не ссорились - это все неправда. ... Нужно рассказывать, как справляются с трудностями, почему у многодетной мамы дети не так хорошо выглядят или дома не так чисто, как у мамы с одним, двумя детьми," - Мария Львова-Белова призвала не приукрашивать семейную жизнь, а рассказывать всё, как есть.
"По моим ощущениям, закон о многодетности, принятия которого мы все ждем, особо ничего не решит. Да, мы получим сущностные формулировки - что такое многодетность, но мы никогда не сможем уровнять меры поддержки в нашей стране, потому что она большая, как бы мы ни хотели уровнять меры поддержки для многодетных в Москве и в Калуге, мы не сможем этого сделать, потому что бюджеты разные, потому что жизнь другая.
Но мы можем уровнять поддержку хотя бы на уровне муниципалитета. Потому что сейчас в одном муниципалитете многодетным садик и питание полностью бесплатно, в другом - 60% бесплатно. И вот это мы можем уровнять." рассказала Мария Львова-Белова о том, что она считает важным в поддержке многодетных.
Несмотря на необходимость повышать имидж многодетных, детский омбудсмен отметила: "...важно помнить, что мы рожаем детей для себя, государство помогает - это хорошо, но рассчитывать надо на себя."
Кроме того, уполномоченный по правам ребенка в РФ рассказала, что важно поддерживать и развивать идею ранних браков и раннего рождения первого ребенка в 18-20 лет.