Шокирующий инцидент произошел в конце 2021 года. Тогда отец взялся за топор: пока его сын спал, 69-летний пенсионер ударил его по голове и шее. Ударов было 22.
Причиной тому стало аморальное поведение погибшего 42-летнего мужчины. Происходило это длительное время. После произошедшего пенсионер завернул тело в пакеты, а затем закопал в ближайшем к дому овраге.
Нашли тело очевидцы только в апреле этого года. Под подозрения попал отец. Свою вину он полностью признал. Ему назначили 6 лет колонии строгого режима.
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