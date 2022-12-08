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Отец зарубил спящего сына топором и закопал труп в снегу под Новосибирском

Сегодня, 09:20
Фото: 1MI
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Под Новосибирском отец убил спящего сына топором

В Новосибирской области в Кольцово отец убил сына из-за аморального поведения, подробности раскрыли в СУ СК по НСО.

Шокирующий инцидент произошел в конце 2021 года. Тогда отец взялся за топор: пока его сын спал, 69-летний пенсионер ударил его по голове и шее. Ударов было 22.

Причиной тому стало аморальное поведение погибшего 42-летнего мужчины. Происходило это длительное время. После произошедшего пенсионер завернул тело в пакеты, а затем закопал в ближайшем к дому овраге.

Нашли тело очевидцы только в апреле этого года. Под подозрения попал отец. Свою вину он полностью признал. Ему назначили 6 лет колонии строгого режима.

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#Криминал#Происшествия#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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