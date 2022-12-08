По данным муниципалитета, в настоящий момент проезд в трамвае и троллейбусе составляет 25 рублей, а в автобусе 26 рублей – это ниже, чем в большинстве городов Сибири. Например, в Красноярске проезд в автобусе стоит 32 рублей, в Кемерове и Омске 30 рублей, а в Барнауле 28.
«Необходимость пересмотра тарифов обусловлена большим ростом затрат, входящих в себестоимость проезда на общественном транспорте: горюче-смазочные материалы, электроэнергия, оплата труда, капитальный и текущий ремонт», - информируют в мэрии.
Таким образом, с 23 декабря проезд на автобусе, трамвае и троллейбусе будет стоить 30 рублей. Тарифы меняют каждый год. Следующее изменение может произойти только 24 декабря-2023.
Напомним, что департамент по тарифам уже подготовил приказ о повышении стоимости проезда в метро до 30 рублей.