atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Стоимость проезда на общественном транспорте резко взлетит в Новосибирске в декабре

Сегодня, 03:29
Фото: atas.info
Цена за билет увеличится до 30 рублей

В Новосибирске стоимость проезда в городском транспорте вырастет с 23 декабря

В Новосибирске объявили о подорожании стоимости проезда в общественном транспорте, о чем стало известно 8 декабря от городской мэрии.

По данным муниципалитета, в настоящий момент проезд в трамвае и троллейбусе составляет 25 рублей, а в автобусе 26 рублей – это ниже, чем в большинстве городов Сибири. Например, в Красноярске проезд в автобусе стоит 32 рублей, в Кемерове и Омске 30 рублей, а в Барнауле 28.

«Необходимость пересмотра тарифов обусловлена большим ростом затрат, входящих в себестоимость проезда на общественном транспорте: горюче-смазочные материалы, электроэнергия, оплата труда, капитальный и текущий ремонт», - информируют в мэрии.

Таким образом, с 23 декабря проезд на автобусе, трамвае и троллейбусе будет стоить 30 рублей. Тарифы меняют каждый год. Следующее изменение может произойти только 24 декабря-2023.

В Новосибирске проезд в метро подорожает до 30 рублей: решение принято
Узнать подробнее

Напомним, что департамент по тарифам уже подготовил приказ о повышении стоимости проезда в метро до 30 рублей. 

#Эмилия Губарева#Транспорт#Город
Подпишитесь
"Соляной король" России покушается на мусор в Новосибирске, а "ВИС" – в Оренбурге
6 декабря 09:59
Концерт Валерия Меладзе может не состояться в Новосибирске
Сегодня, 01:43
"Присягаем традиции": Александр Дугин в Новосибирске о национальной идеологии
Вчера, 13:04
Суд вынес приговор двум студентам, убившим креслом пенсионерку
Вчера, 08:55
Цены на аренду квартир подскочили к приезду туристов в Новосибирск-Новогоднюю столицу
Вчера, 04:58