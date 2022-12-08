По данным муниципалитета, в настоящий момент проезд в трамвае и троллейбусе составляет 25 рублей, а в автобусе 26 рублей – это ниже, чем в большинстве городов Сибири. Например, в Красноярске проезд в автобусе стоит 32 рублей, в Кемерове и Омске 30 рублей, а в Барнауле 28.