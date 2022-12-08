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Труп женщины нашли в подъезде многоквартирного дома в Новосибирске

Сегодня, 13:38
Фото: 1MI
Полиция
В четверг, восьмого декабря, об обнаружении тела женщины сообщили в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Жильцы предполагали, что гостья просто спит в подъезде. В тексте уточняется, что в общем чате дома сообщали о спящей незнакомке.  

Позднее полицейские установили, что женщина мертва. Новосибирское издание НГС уточняет, что признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. Пресс-служба регионального МВД подтвердила эту информацию журналистам. 

Также нет точных данных о личности погибшей - полицейские опросили жильцов дома, однако подтвержденной информации о женщине не сообщалось. 

Ранее сообщалось о 19-летнем жителе Бердска, которого насмерть сбил грузовой поезд.

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#Новосибирск#Смерть#Женщина#Подъезд
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