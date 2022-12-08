Труп женщины нашли в подъезде многоквартирного дома в Новосибирске

Жильцы предполагали, что гостья просто спит в подъезде. В тексте уточняется, что в общем чате дома сообщали о спящей незнакомке.
Позднее полицейские установили, что женщина мертва. Новосибирское издание НГС уточняет, что признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. Пресс-служба регионального МВД подтвердила эту информацию журналистам.
Также нет точных данных о личности погибшей - полицейские опросили жильцов дома, однако подтвержденной информации о женщине не сообщалось.
Ранее сообщалось о 19-летнем жителе Бердска, которого насмерть сбил грузовой поезд.