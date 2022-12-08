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В 2022 году в Подмосковье провели свыше 5000 процедур ЭКО

Сегодня, 09:09
Жительницы Московской области, у которых не получается забеременеть естественным путем, могут бесплатно пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения.

Такую возможность даёт региональный проект “Финансовая поддержка семей при рождении детей”, являющийся частью нацпроекта “Демография”.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что процедура проводится по показаниям. С начала года её уже прошли примерно 5100 женщин, пишет newizv.ru.

В Подмосковье услуга предоставляется бесплатно в пределах квоты. Подробную информацию и список необходимых для оформления документов можно найти в разделе “Информация” на портале подмосковного минздрава.

Для начала претендентке на бесплатное ЭКО следует обратиться в женскую консультацию по месту жительства, где проведут предварительное обследование и при наличии показаний акушер-гинеколог выдаст направление и запишет на консультацию в перинатальный центр. Кроме этого,  нужно будет пройти консультацию областного специалиста - репродуктолога. Затем репродуктолог перинатального центра ставит пациентку в лист ожидания. 

Отмечается, что направление на ЭКО за счёт ОМС выдается только в организации, участвующие в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по профилю “акушерство и гинекология” и виду “ЭКО”.

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