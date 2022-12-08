В 2022 году в Подмосковье провели свыше 5000 процедур ЭКО

Для начала претендентке на бесплатное ЭКО следует обратиться в женскую консультацию по месту жительства, где проведут предварительное обследование и при наличии показаний акушер-гинеколог выдаст направление и запишет на консультацию в перинатальный центр. Кроме этого, нужно будет пройти консультацию областного специалиста - репродуктолога. Затем репродуктолог перинатального центра ставит пациентку в лист ожидания.