«Не дать мрази проползти»: концерт «Полматери» не отменили после жалоб в Новосибирске

В Новосибирске не отменили концерт «Полматери» после жалоб общественников

Концерт рок-группы «Полматери» состоится в лофт-парке «Подземка» в Новосибирске 8 ноября несмотря на то, что на нее пожаловались общественники в соцсетях и на православном форуме «Русский собор». Как узнал Atas.info, никто из них не звонил в клуб, чтобы напрямую потребовать отмены выступления.