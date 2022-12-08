«Не дать мрази проползти»: концерт «Полматери» не отменили после жалоб в Новосибирске

Скандал вокруг нецензурной музыкальной группы «Полматери» разразился за несколько дней до концерта. Сначала на них пожаловался местный «Совет Отцов», затем представительница общественной палаты Новосибирской области Ирина Хапко во время выступления на форуме «Русского собора» перед губернатором региона, митрополитом Никодимом и другими православными деятелями.
«В «Подземке» 8 ноября проходит концерт «Полматери». Это сатанинская группа, которая пропагандирует аборты, чтобы женщины не рожали детей и не вступали в брак. Если посмотреть тексты, это сплошной сатанизм и матершина. Поскольку концерт проходит на коммерческой площадке, мы, общественники, никак не можем повлиять на его отмену в Сибири и других регионах России», - заявила Храпко.
Она попросила присутствующих повлиять на ситуацию. Предложила разработать меры воздействия на клубы, которые проводят подобные концерты.
«Давайте завтра не позволим, чтобы эта мразь проползла по нашей земле и другой сибирской. После нас у них ещё 20 выступлений по всей России».
Эксперты предложили общественникам либо написать коллективную жалобу в прокуратуру, либо лично попросить об отмене концерта «Подземку». Но как оказалось, за все эти дни никто им не звонил с этими требованиями.
«Концерт состоится, но мы ограничим те песни, в которых есть маты. А вообще никто по поводу отмены концерта нам не звонил, жалоб не было», - рассказали Atas.info представители лофт-парка.