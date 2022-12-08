В Новосибирске Skoda “чуть не размазала” пешехода

Видео инцидента, которое записал видеорегистратор "Шкоды", опубликовано в ВК-сообществе "АСТ-54".
"Белый седан решил развернуться перед минивэном Honda Stepwgn, который уходя в сторону подрезал автора ролика, ударив его в заднее левое крыло. Шкода вылетела на тротуар, врезалась в забор и чуть не размазала по нему пешехода, наблюдавшего за всем происходящим испуганным взглядом", - говорится в публикации.
Отмечается, что управлявший "Хондой" участник ДТП признал вину, однако у него и у автора ролика "остались вопросы к водителю белого седана, скрывшегося с места аварии".
Накануне в Бердске Toyota сбила мальчика, который катался с горки на "ватрушке", ребенок попал в больницу. А в Новосибирске не справившаяся с управлением фура спровоцировала массовую аварию - столкнулись сразу шесть машин.