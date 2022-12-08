В Новосибирске Skoda “чуть не размазала” пешехода

"Белый седан решил развернуться перед минивэном Honda Stepwgn, который уходя в сторону подрезал автора ролика, ударив его в заднее левое крыло. Шкода вылетела на тротуар, врезалась в забор и чуть не размазала по нему пешехода, наблюдавшего за всем происходящим испуганным взглядом", - говорится в публикации.