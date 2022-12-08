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В Новосибирске Skoda “чуть не размазала” пешехода

Сегодня, 07:27
Фото: ВК-паблик "АСТ-54"
Счастливчик
В четверг утром в Новосибирске на улице Большевистской автомобиль Skoda, вылетевший на тротуар, едва не раздавил пешехода.

Видео инцидента, которое записал видеорегистратор "Шкоды", опубликовано в ВК-сообществе "АСТ-54".

"Белый седан решил развернуться перед минивэном Honda Stepwgn, который уходя в сторону подрезал автора ролика, ударив его в заднее левое крыло. Шкода вылетела на тротуар, врезалась в забор и чуть не размазала по нему пешехода, наблюдавшего за всем происходящим испуганным взглядом", - говорится в публикации.

Отмечается, что управлявший "Хондой" участник ДТП признал вину, однако у него и у автора ролика "остались вопросы к водителю белого седана, скрывшегося с места аварии".

Накануне в Бердске Toyota сбила мальчика, который катался с горки на "ватрушке", ребенок попал в больницу. А в Новосибирске не справившаяся с управлением фура спровоцировала массовую аварию - столкнулись сразу шесть машин.

 

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#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Пешеход#Видео
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