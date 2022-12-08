В Новосибирской области нетрезвые водители убили 80 человек за 2022 год

Госавтоинспекция напоминает о важности соблюдения дорожно-транспортной безопасности. Также ДПС просит новосибирцев быть бдительными и сообщать по телефоне 112 о водителях, которые предположительно находятся в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля.