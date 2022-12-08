В Новосибирской области нетрезвые водители убили 80 человек за 2022 год

Об этом сообщили в телеграм-канале Госавтоинспекции Новосибирской области восьмого декабря. Всего за неполный календарный год в области пьяные водители стали участниками более 260 ДТП.
Помимо смертельных исходов, в результате этих аварий также почти 350 человек оказались травмироваными.
Госавтоинспекция напоминает о важности соблюдения дорожно-транспортной безопасности. Также ДПС просит новосибирцев быть бдительными и сообщать по телефоне 112 о водителях, которые предположительно находятся в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля.
Ранее стало известно о 18-летнем бердчанине, которого насмерть сбил грузовой состав.