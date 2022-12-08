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В Новосибирской области нетрезвые водители убили 80 человек за 2022 год

Сегодня, 12:15
Фото: 1MI
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Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Анна Варноская поделилась статистикой, согласно которой за 11 месяцев 2022 года 80 человек погибло в ДТП с участием нетрезвых водителей.

Об этом сообщили в телеграм-канале Госавтоинспекции Новосибирской области восьмого декабря. Всего за неполный календарный год в области пьяные водители стали участниками более 260 ДТП.

Помимо смертельных исходов, в результате этих аварий также почти 350 человек оказались травмироваными.

Госавтоинспекция напоминает о важности соблюдения дорожно-транспортной безопасности. Также ДПС просит новосибирцев быть бдительными и сообщать по телефоне 112 о водителях, которые предположительно находятся в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля.

Ранее стало известно о 18-летнем бердчанине, которого насмерть сбил грузовой состав.

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#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Статистика#Смерти
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