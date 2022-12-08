Виталий Мутко: Доступность жилья сохранится в 2023 году

Сегодня на рынке около 40 миллионов непроданных «квадратов» жилой недвижимости, констатировал Мутко. Он отметил, что спрос, ощутимо возросший за последние несколько лет, сейчас удовлетворен, пишет mkset.ru.
Гендиректор ДОМ.РФ акцентировал внимание на том, что рост цен явно останавливается по ряду проектов в реальном выражении.
«До 2030 года задача на всех землях, которые мы вводим в оборот, ввести 100 миллионов квадратных метров», - подчеркнул Мутко.
ДОМ.РФ является институтом развития, эффективно реализующим сегодня множество инструментов, ориентированных на поддержание баланса предложения и спроса. Компания выступает в роли оператора весьма выгодных для россиян программ, предусматривающих льготную ипотеку.
Предлагаемые государством меры поддержки охватили уже не менее 1,8 миллиона семей. В рамках реализации всевозможных госпрограмм ипотеку сегодня выдают каждому третьему обратившемуся россиянину, сообщил Мутко.
ДОМ.РФ вовлекает в оборот неиспользуемые земли для возведения не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. Компания предоставляет земли под строительство жилищно-строительных кооперативов, а наряду с этим комплексно развивает территории. Не менее 19 тысяч гектаров участков было вовлечено в оборот с 2016 года. Руководитель ДОМ.РФ отметил, что их потенциал – строительство до 40 миллионов «квадратов».
Строятся параллельно с жильем и важные объекты инфраструктуры: инженерные сети, спортивные комплексы и автодороги. С целью финансирования этих проектов руководство ДОМ.РФ активно использует механизм инфраструктурных облигаций: сегодня успешно реализуются не менее трех десятков проектов на сумму, превышающую 86 миллиардов рублей. Таким образом, обеспечивается стимулирование строительства от двух до четырех миллионов «квадратов» жилья.
Следует отметить, что ДОМ.РФ также эффективно развивает рынок цивилизованного арендного жилья. Речь идет как о создании альтернативы покупке, так и о повышении качества продукта. Все указанные меры в комплексе дают необходимый мультипликативный эффект, помогая развиваться субъектам РФ и повышая степень доступности жилья для россиян, заключил Виталий Мутко.