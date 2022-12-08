Виталий Мутко: Доступность жилья сохранится в 2023 году

ДОМ.РФ вовлекает в оборот неиспользуемые земли для возведения не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. Компания предоставляет земли под строительство жилищно-строительных кооперативов, а наряду с этим комплексно развивает территории. Не менее 19 тысяч гектаров участков было вовлечено в оборот с 2016 года. Руководитель ДОМ.РФ отметил, что их потенциал – строительство до 40 миллионов «квадратов».