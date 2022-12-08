Волонтеры участвовали в субботниках РЭО

Мероприятия направлены на поддержку формирования экономики замкнутого цикла в России.
Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, в России достаточно быстро образовалась целая новая отрасль, которой помогает государство и которая продолжает развиваться, несмотря на геополитику. Он отметил, за рубежом зеленая повестка “сдулась” с приходом перемен.
В рамках проекта в Ростовской, Магаданской и Челябинской областях, а также Удмуртии и Якутии пройдут экологические мероприятия просветительского толка. Там волонтеры-экологи проведут лекции и мастер-классы по сортировке отходов и экологичному образу жизни, а также расскажут об использовании вторсырья в современной архитектуре.
Помимо этого, будут организованы традиционные осенние озеленительные мероприятия. В Вологодской и Липецкой областях волонтеры высадят деревья в парках и детских садах. Также в Липецкой области пройдет плоггинг-забег на Привокзальных прудах.
В Свердловской области и Крыму активисты проведут мероприятия по сбору макулатуры.
Как отметил глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко, эковолонтерство в молодежной среде имеет большое значение в экопросвещении и формировании новой культуры потребления, заботе об окружающей среде.
По его словам, РЭО планирует до конца текущего года объединить 10 тысяч активистов из 70 регионов страны. Молодых людей будут знакомить с современной системой обращения с ТКО, проведут для них экскурсии на объекты инфраструктуры по обращению с отходами, в том числе заводы по переработке отходов.
Инициатива проведения акции принадлежит волонтерам-экологам. Идею поддержал Общероссийский народный фронт.
Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".