Волонтеры участвовали в субботниках РЭО

По его словам, РЭО планирует до конца текущего года объединить 10 тысяч активистов из 70 регионов страны. Молодых людей будут знакомить с современной системой обращения с ТКО, проведут для них экскурсии на объекты инфраструктуры по обращению с отходами, в том числе заводы по переработке отходов.