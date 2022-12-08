Похолодание нагрянет в Новосибирск 9 декабря. 30-градусный мороз будет только в некоторых районах региона – в ночное время. Температура днем составит -18 °C. Возможен небольшой снег и порывы ветра до 14 м/с.
По данным сервиса «Яндекс. Погода», сильного мороза в пятницу не будет. Температура воздуха прогреется до -18 °C днем и -21 °C ночью.
В субботу, 10 декабря ожидается потепление до -16 °C днем и -21 °C ночью. Небольшой снег.
В воскресенье, 11 декабря придет похолодание. В дневное время столбик термометра покажет -20 °C, а в ночное время -27 °C. Небольшой снег.
На следующей рабочей неделе потеплеет до -9 °C – во вторник, 13 декабря. Ожидается небольшой снег.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему в Новосибирске мало снега в декабре-2022. Уровень осадков на 5-10 см ниже нормы. Связано это с аномальными процессами: в конце ноября установился мощный антициклон, поэтому выпало мало снега. Третья декада ноября за весь период наблюдений стала самой холодной и малоснежной.