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Жуткий 30-градусный мороз надвигается на Новосибирскую область

Сегодня, 07:09
Фото: atas.info
Мороз будет в пятницу и в воскресенье

В Новосибирской области похолодает до -31°C

В пятницу, 9 декабря ожидается похолодание в Новосибирской области, о чем свидетельствуют данные «Западно-Сибирского УГМС».

Похолодание нагрянет в Новосибирск 9 декабря. 30-градусный мороз будет только в некоторых районах региона – в ночное время. Температура днем составит -18 °C. Возможен небольшой снег и порывы ветра до 14 м/с.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», сильного мороза в пятницу не будет. Температура воздуха прогреется до -18 °C днем и -21 °C ночью.

В субботу, 10 декабря ожидается потепление до -16 °C днем и -21 °C ночью. Небольшой снег.

В воскресенье, 11 декабря придет похолодание. В дневное время столбик термометра покажет -20 °C, а в ночное время -27 °C. Небольшой снег.

На следующей рабочей неделе потеплеет до -9 °C – во вторник, 13 декабря. Ожидается небольшой снег.

Эксперт назвала причины отсутствия снега в Новосибирске
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Напомним, ранее мы рассказывали, почему в Новосибирске мало снега в декабре-2022. Уровень осадков на 5-10 см ниже нормы. Связано это с аномальными процессами: в конце ноября установился мощный антициклон, поэтому выпало мало снега. Третья декада ноября за весь период наблюдений стала самой холодной и малоснежной.

#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Погода на 3 дня в Новосибирске
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