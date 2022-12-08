Напомним, ранее мы рассказывали, почему в Новосибирске мало снега в декабре-2022. Уровень осадков на 5-10 см ниже нормы. Связано это с аномальными процессами: в конце ноября установился мощный антициклон, поэтому выпало мало снега. Третья декада ноября за весь период наблюдений стала самой холодной и малоснежной.